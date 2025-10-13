Grande Fratello, nostalgia Signorini? A sfamare è la fidanzata di Domenico

A dare la possibilità al pubblico di Canale 5 di non addormentarsi durante la terza puntata del Grande Fratello è una persona che arriva da fuori, ovvero la fidanzata di Domenico D’Alterio. Simona Ventura ha trovato una piccola chiave per creare un po’ di caos in queste dirette fin troppo tranquille. Va bene non esagerare, ma questo è sempre un reality show e i telespettatori si aspettano i colpi di scena, gli scontri e le tensioni.

Ed è proprio tutto ciò che non fanno Jonas Pepe e Omer dopo la rissa sfiorata dei giorni scorsi. I due parlano di una grande amicizia, addirittura, anziché regalare anche un piccolo scontro per creare interessanti dinamiche, senza ovviamente andare oltre, perché nessuno vuole parole pesanti e fuori luogo. Si spera nel minimo indispensabile per tenere in piedi questo reality show e ci si chiede, a questo punto, sui social network cosa avrebbe fatto Alfonso Signorini.

Ormai da giorni si leggono spesso vari commenti di molti telespettatori che ammettono di sentire la sua mancanza, in quanto probabilmente a quest’ora avrebbe già creato delle dinamiche. Da grande esperto di questo reality show, ora sembra mancare anche a chi chiedeva il cambio rotta con un nuovo conduttore. Non che Simona Ventura non sia all’altezza, ma questa edizione tanto attesa e dalle grandi aspettative fatica a decollare.

A creare i giusti colpi di scena che si aspetta un fan di un reality show è la compagna di Domenico stasera al Grande Fratello. Valentina arriva carica e non si nasconde dietro a un dito durante una diretta, anzi ribadisce ciò che ha detto in un video precedentemente. La donna ammette di essere delusa e lo urla in faccia a Domenico, già finito al centro delle polemiche in questi giorni, fuori.

Il motivo? Gli esperti di gossip, sui social network, stanno raccogliendo varie testimonianze che dimostrerebbero che fuori D’Alterio, prima di entrare nella Casa, avrebbe corteggiato più ragazze, sebbene sia fidanzato. E, in effetti, Valentina sembra far riferimento a un passato di sofferenze per lei, per via del comportamento del fidanzato. Ora a infastidirla è il fatto che Domenico sia fin troppo vicino a Benedetta e Giulia.

In particolare, il rapporto nato con la prima, tra abbracci e carezze, non piace affatto a Valentina. Quest’ultima, a differenza dei gieffini, non le manda a dire:

“A me sembra Temptation Island, non mi sembra di guardare il mio uomo portarmi rispetto. Determinate cose no, non mi stanno bene. Se lo avessi fatto io come avresti reagito? Sapendo che fuori ci sono e tua figlia. Ti devi dare una calmata. Al di fuori io passo per la cornuta”

Domenico si giustifica, non convincendo nessuno, parlando di un grande rapporto di amicizia con Benedetta e del suo lato caratteriale egocentrico. Valentina non ci sta e non si sente rassicurata. Entra in questo confronto anche Benedetta, la quale si scusa con la fidanzata di Domenico e le assicura che si tratta di un fraintendimento. E finisce così, con Simona Ventura che crede sia il caso di chiudere il tutto visto che il gieffino non ammette le sue colpe.