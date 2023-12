Grande Fratello 26° puntata: il meno votato, percentuali e nominati

La 26esima puntata del Grande Fratello 2023 è iniziata con Mirko Brunetti, il quale ha lasciato inaspettatamente la Casa di Cinecittà, eliminato al televoto. La sua eliminazione ha sconvolto un po’ tutti sia dentro che fuori quelle quattro mura. Alfonso Signorini l’ha accolto in studio, in quanto la scorsa settimana dopo la sua uscita non ha avuto modo di farlo. Qui Mirko ha avuto un confronto a distanza con Perla Vatiero e Greta Rossetti. Brunetti ha poi raggiunto la Casa per avere un vero faccia a faccia.

Nel frattempo, Signorini ha puntato l’attenzione su Beatrice Luzzi, la grande protagonista di questa edizione. L’attrice si è scontrata in questi giorni con Sara Ricci, che inizialmente aveva accolto con felicità. Beatrice ha avuto la possibilità di riabbracciare i suoi due figli e ha conquistato ancora di più il pubblico con la sua linea della vita. E ancora una volta stasera è arrivata la conferma che la Luzzi è davvero il centro intorno a cui ruota questa edizione del reality.

La puntata del GF è andata avanti con Federico, il quale ha colpito le gieffine dentro la Casa di Cinecittà in questi giorni. Giuseppe Garibaldi ha mostrato la sua gelosia nel vedere il nuovo arrivato vicino ad Anita Olivieri. Dopo di che, è arrivato il momento per Mirko di rientrare nella Casa di Cinecittà e di mettere definitivamente fine alla sua storia con Perla.

Nel corso della serata, i gieffini sono riusciti a superare la prova che hanno preparato in questi giorni: il bacio in apnea. La puntata è andata avanti con Rosanna Fratello, che ha tentato di affossare Beatrice Luzzi, non riuscendoci. La gieffina ha attaccato la protagonista di questa edizione in modo abbastanza triste, facendo notare in diretta che solo ora si sta facendo conoscere al pubblico e che prima del reality nessuno sapeva chi fosse.

Al contrario, Rosanna ritiene di avere una lunga carriera e di aver dimostrato il suo valore. Beatrice con eleganza non ha risposto a questo, ma ha semplicemente replicato dicendo che spesso viene usata da Massimiliano, Rosanna e Sara per stare al centro dell’attenzione. E, in effetti, sembra non avere tutti i torti, visto che si parla di loro tre solo tramite la Luzzi.

La Fratello si è scagliata anche contro Fiordaliso, la quale si è difesa benissimo. “Qui dentro siamo tutti uguali, nessuno ha una carriera nella Casa”, ha tuonato la cantante, ricevendo l’applauso del pubblico. In studio è intervenuto Giampiero Mughini, il quale ha espresso un pensiero negativo su Rosanna.

“Trovo questo di una volgarità e di una prepotenza”, ha dichiarato furioso il giornalista. Rosanna, però, non ha fatto un passo indietro e ha affermato di essere ancora convinta del fatto che avrebbe avuto una carriera più importante di quella di Beatrice.

Grande Fratello: chi è stato il meno votato con il 3% e chi è finito al televoto

Nell’ultima fase della 26esima puntata Alfonso Signorini ha svelato il risultato del televoto. L’inquilina meno votata dal pubblico è stata Sara Ricci con il 3% dei voti (Perla 49%, Vittorio 29%, Marco 19%). L’attrice è finita in automatico al televoto a eliminazione, che verrà chiuso sabato. Le percentuali hanno svelato come stanno davvero le cose fuori: Sara non ha ottenuto grandi consensi, soprattutto dopo essersi schierata contro Beatrice. Il 3% è indubbiamente un dato abbastanza rilevante in questo televoto, dove la distanza con gli altri tre concorrenti è evidente.

Dopo il risultato, Massimiliano Varrese si è scagliato contro Beatrice Luzzi, che avrebbe violato il regolamento. L’attore ha attaccato l’attrice poiché il figlio le ha consigliato di non fidarsi di lui. Questa, a detta sua, sarebbe un’informazione data dall’esterno. “Massimiliano ti assicuro che di offese nei confronti della signora ne fai tante”, ha tuonato Alfonso, prendendo le difese di Beatrice. In effetti, proprio in questi giorni è nato un caso intorno a Varrese, che starebbe esagerando con la Luzzi, tanto che due ex Vipponi si sono esposti in sua difesa.

A questo punto, sono iniziate le nomination. Gli immuni scelti dai concorrenti sono stati Massimiliano, Anita e Fiordaliso. Invece, Cesara Buonamici ha dato l’immunità a Giuseppe Garibaldi. Al televoto sono finiti insieme a Sara Ricci: Perla, Beatrice, Grecia e Vittorio.