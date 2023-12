GF, due ex vipponi difendono Beatrice Luzzi: bordate a Varrese

Durante la venticinquesima puntata del Grande Fratello, gli spettatori hanno potuto assistere ad un duro scontro tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese, che aveva coinvolto anche Sara Ricci. A prendere le difese dell’ex attrice di Vivere era stato, in primis Gabriele Lazzaro, anch’esso ex volto della nota soap, sia per quanto riguarda il battibecco con la Ricci sia per quello con Varrese. Proprio quest’ultimo, già protagonista di esternazioni che non erano piaciute a parte del pubblico a casa, che ne aveva chiesto la squalifica, ha recentemente ricevuto un duro attacco dagli ex vipponi Marco Bellavia e Alex Belli.

Alex Belli e Marco Bellavia difendono Beatrice Luzzi

Partendo da Marco Bellavia, l’ex gieffino si è duramente scagliato contro Massimiliano Varrese, sostenendo come stesse usando violenza verbale e psicologica nei confronti di Beatrice Luzzi: “Quando è troppo è troppo. Sono mesi che sto signore, che si vanta di essere un ‘guru’, usa violenza verbale, psicologica nei confronti di Bea. Grande Fratello, il troppo stroppia sempre! Anche se ‘Bea non ha bisogno veramente di nulla e è una giocatrice pazzesca…’ In questo periodo poi?“.

Quando è troppo è troppo.Sono mesi che sto signore,che si vanta di essere un "guru",????usa violenza verbale,psicologica nei confronti di Bea #grandefratello il troppo stroppia sempre! Anche se"Bea non ha bisogno veramente di nulla e è una giocatrice pazzesca…"In sto periodo poi? pic.twitter.com/XQGqGVHPO6 — Marco Bellavia (@MarcoBellavia) December 10, 2023

Successivamente è stato il turno di Alex Belli. L’ex gieffino ha in primis espresso il suo gradimento per Beatrice, sostenendo come sia la concorrente più rilevante dell’attuale edizione del Grande Fratello, elogiando anche la sua personalità e la sua lucidità. Belli si è poi scagliato contro Massimiliano Varrese: “È troppo da codardi prendersela con Beatrice con questi toni, completamente fuori luogo!! Ci vorrebbe un bell’uomo Alfa per farlo tornare con i piedi per terra!!”. Il post dove Belli si è scagliato contro il gieffino ha ricevuto approvazione da diversi utenti nei commenti, con alcuni che hanno auspicato un suo possibile ritorno nella Casa più spiata d’Italia.

È troppo da codardi prendersela con Beatrice con questi toni, completamente fuori Luogo!! Ci vorrebbe un bel uomo Alfa per farlo tornare con i piedi per terra!! Fly DOWN man!!#gf #grandefratello #beatriceluzzi pic.twitter.com/Kciu7EqHzq — ALEX BELLI (@AXBproduction) December 10, 2023

Le dichiarazioni di Massimiliano Varrese

Come accennato in precedenza, solo pochi giorni fa Massimiliano Varrese si era reso protagonista di dichiarazioni che non erano piaciute a diversi utenti del web, che quindi avevano invocato la squalifica. Il gieffino, parlando con Giuseppe Garibaldi di Beatrice Luzzi, aveva usato termini molto forti ed era arrivato a fare quello che sembrava essere il gesto dello schiaffo. Massimiliano aveva usato terminologie dure anche in altre conversazioni, in particolare quando aveva sostenuto che Beatrice stesse manipolando Monia La Ferrara per metterla contro di lui. Secondo molti utenti, Varrese ha superato il limite e per questo in tanti ne stanno richiedendo la squalifica.

Nel corso della venticinquesima puntata del Grande Fratello, inoltre, era arrivata un’indiscrezione relativa ad un presunto diverbio tra gli autori su un concorrente, legato ad alcune regole infrante. Secondo diversi telespettatori, l’indiscrezione in questione riguarderebbe proprio Massimiliano Varrese, finito nella bufera per i motivi sopra riportati.