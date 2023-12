GF 8 Varrese, gesto folle verso Luzzi: si valuta la squalifica

Al Grande Fratello, Massimiliano Varrese è tornato all’attacco contro Beatrice Luzzi. Dopo che Casara Buonamici lo aveva spronato ad essere più partecipe sia nei daytime che durante le puntate, l’attore ha deciso di prendere di nuovo di mira la sua nemica numero uno.

Nella giornata di ieri, dopo aver preparato l’albero di Natale, in Casa, in molti si sono scagliati contro l’attrice che si sarebbe lamentata, in confessionale, del troppo perbenismo che c’è nel periodo natalizio. Questo è stato il pretesto, per gli inquilini, per tornare a discutere con lei. In particolare, la palla al balzo è stata presa da Massimiliano e Giuseppe Garibaldi.

Durante una conversazione in giardino, i due stavano parlando della Luzzi, non capacitandosi di come il pubblico possa apprezzarla così tanto. In particolare l’attore ha usato dei termini molto forti.

“È sul groppone del maschio e gli vorrebbe mangiare la testa, però a volte questo non succede se trova il maschio sbagliato, tipo me. Il maschio si rigira e fa così“. E fa il gesto dello schiaffo. Secondo molti utenti un messaggio terribile, soprattutto rivolto ad una donna. Per questo in tanti sul web, e non solo, stanno invocando la squalifica. L’attore sta sempre di più esagerando nei confronti della Luzzi.

Il guru, parlando di Bea (@bealuzzifanpage), dice che se una donna trova il maschio sbagliato, come è lui stesso, quello le tira uno schiaffo, e imita anche il gesto.#GrandeFratello #fuoriVarresepic.twitter.com/fbuyrQoJHs — Gio | ???????? (@___ST0RMY___) December 9, 2023

Poi, durante altre conversazioni, Massimiliano ha usato parole molte forti, dicendo che Beatrice “avrebbe bisogno di un esorcista” o anche che “ha il male in corpo“.

Ma non è finita qui, siccome la nuova arrivata, Monia La Ferrara, ex di Varrese, durante una discussione tra lui e la Luzzi, ha preso le difese dell’attrice. L’attore si è arrabbiato ancora di più, usando, per l’ennesima volta, espressioni molto gravi: “La sua tattica adesso è manipolare Monia per metterla contro di me, capisci? Mi conosce abbastanza ma io sono 14 anni che non la vedo. C’è e io non voglio discutere con Monia per quella persona lì, io con Monia non ho mai discusso in vita mia. Ci urino sopra“.

@GrandeFratello fino a che punto dovrebbe arrivare questo essere, cos'altro deve fare per convincervi di prendere dei provvedimenti?

Urinare sopra, chiamare l'esorcista etc.

ALLORA!!!#GrandeFratellopic.twitter.com/xWP8F27VLX — Francesca_Lica (@Framas_LM) December 8, 2023

Sul web in molti stanno chiedendo la squalifica dell’attore perché è stato superato il limite. In un periodo in cui si sta parlando molto di rispetto delle donne e violenza contro di esse, non si possono far passare determinati messaggi in televisione. C’è chi scrive: “Alfonso vogliamo fare qualcosa? No perché gli altri anni per molto meno avete squalificato. Non so cosa deve fare oltre?“. O anche: “Chiediamo la squalifica di Varrese. È un uomo pieno d’odio che sta usando parole disgustose nei confronti di una donna. È un cattivissimo esempio per chi guarda la tv. Non possiamo permettere di rendere legittimi questi discorsi”.

Il web è pieno di commenti del genere: tutti vorrebbero Varrese fuori. Nella puntata di stasera del Grande Fratello si vedrà se verranno presi provvedimenti oppure no, soprattutto se si deve seguire una certa linea voluta da Pier Silvio Berlusconi.

Beatrice e Massimiliano: gli scontri

Sin dall’inizio ci sono stati molti scontri tra i due. Probabilmente Varrese non ha mai sopportato il ruolo da protagonista che ha ottenuto la Luzzi da quando è entrata. Ruolo confermato anche dal pubblico che continua a renderla preferita ogni settimana. Gli screzi ci sono sempre stati ma più volte Massimiliano ha superato il limite usando parole molto dure nei confronti dell’attrice che ha sempre saputo rispondere a tono, ma con rispetto.

Varrese ha però dalla sua parte Cesara che lo rende spesso immune, anche quando esagera nei confronti dell’attrice. Beatrice stessa l’ha fatto notare all’opinionista. Secondo la Buonamici, però, tra i due c’è un feeling particolare, sostiene, infatti, che ci sia un’attrazione particolare. Cosa che Massimiliano ha confermato, mentre la Luzzi ha sempre negato.