GF, Varrese: voltafaccia e tremenda gaffe sulla malattia di Luzzi

Massimiliano Varrese al Grande Fratello 2023 continua a generare critiche per i suoi continui voltafaccia con Beatrice Luzzi. Se qualche ora prima della diretta l’attore aveva fatto dichiarazioni positive sulla collega, ecco che durante la puntata ha preso la palla al balzo per attaccarla. Ciò è accaduto nel momento in cui Beatrice è finita nella bufera per aver accusato di maschilismo Giuseppe Garibaldi e suo padre. Il gieffino calabrese non ha trattenuto le lacrime in diretta.

E la maggior parte dei concorrenti ha preso le sue difese, scagliandosi contro Beatrice. Tra tutti chi ha esagerato è ancora Varrese, che proprio non riesce a stare fuori da ciò che riguarda la Luzzi. Durante i fuorionda e subito dopo la diretta della 24esima puntata, i due hanno continuato a discutere. In particolare, l’attrice non riesce a capire il voltafaccia di Massimiliano, che solo qualche ora prima si dichiarava attratto da lei. Tutto questo è accaduto proprio mentre Luzzi ha palesato di non riuscire più ad andare avanti con il gioco, in quanto sente la mancanza dei figli, preoccupando i fan.

Improvvisamente, avendo avuto finalmente la sua dinamica con l’ingresso dell’ex fidanzata, su cui lui stesso si è sbugiardato (tra l’altro), ecco che Beatrice al GF è diventata di nuovo una nemica per lui. “Stai dicendo che io ho la rabbia verso gli uomini? Ma chi te l’ha detto? Perché devi dirlo? Fino a stamattina ti volevi fidanzare. Eravamo davanti a Rosanna”, ha esclamato l’attrice.

A questo punto, Varrese si è lasciato andare a un scivolone. “Quella che ha la rabbia sei tu. Ce l’hai scritto nei tuoi occhi. Hai le vene di giallo negli occhi”, ha dichiarato l’attore. Il colore giallo che si intravede negli occhi di Beatrice Luzzi, però, deriva da una malattia, come lei stessa ha fatto notare. Si tratta del Morbo di Gilbert. Massimiliano, però, non si è fermato qui e ha continuato con la sua figuraccia.

“Derivata dalla rabbia, repressione e risentimento”, ha tuonato l’attore. Ancora una volta, Beatrice è riuscita ad asfaltare il suo collega: “Ce l’ho dalla nascita, ignorante”. Dunque, si tratta di genetica.

E gli scontri per Massimiliano e Beatrice non sono finiti qui. Luzzi si è detta convinta, in queste ore, che l’attore nutra dei risentimento nei suoi confronti in quanto l’ha rifiutato. Varrese ha smentito tale ipotesi, ma la gieffina protagonista di questa edizione ha continuato a fargli notare che tende sempre a inserirsi nelle dinamiche la riguardano perché non riuscirebbe a stare lontano da lei.

Subito dopo, l’attore ha parlato di quanto accaduto con Fiordaliso e la sua ex fidanzata Monia, la quale ha avuto una storia con un noto ex calciatore. Massimiliano ha assicurato di aver sempre tenuto aperta una porta per Beatrice, che invece avrebbe continuato ad attaccarlo. Eppure proprio lui nella puntata di ieri ha iniziato ad attaccarla durante una dinamica che non lo riguardava.

Inoltre, Varrese è davvero convinto che la Luzzi lo tema, in quanto lui sarebbe l’unico che riusciebbe a tenerle testa. Sarà davvero così? Non sembra proprio, visto che Beatrice non si è mai tirata indietro, anzi.