Grande Fratello 24° puntata: nominati, ingressi e Luzzi preoccupa

La 24esima puntata del Grande Fratello 2023 ha generato delle svolte nella Casa di Cinecittà e nel gioco. Tra nuovi ingressi e confronti, non è stata per alcuni concorrenti una diretta semplice da gestire. Alfonso Signorini ha dato inizio alla puntata con il triangolo amoroso composto da Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti. Dopo una clip che ha fatto da riassunto, Signorini ha conversato un po’ con loro, mostrando molto interesse sui pianti a cui si sono lasciati andare i due ex fidanzati.

Dopo l’ingresso di Greta, Mirko e Perla sono apparsi provati dalla situazione e stasera Alfonso li ha stroncati mettendo in chiaro le cose. Subito dopo, è stata riservata una sorpresa ad Alex Schwazer, che ha riabbracciato la moglie e i due figli. Vedendo la figlia piangere, lo sportivo si è convinto a lasciare la Casa di Cinecittà, come da tempo voleva fare. Signorini gli ha dato la possibilità di rifletterci un po’. La decisione definitiva è arrivata da parte sua dopo il risultato televoto.

Il meno votato è risultato proprio Alex con il 4% dei voti (Perla 55%, Paolo 14%, Giuseppe 12%, Grecia 10%, Rosy 5%). Subito dopo Schwazer ha confermato di voler lasciare il Grande Fratello. Alex ha così lasciato la Casa di Cinecittà. La puntata è andata avanti con l’ingresso di Monia La Ferrera, l’ex fidanzata di Massimiliano Varrese.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi crolla e avanza l’ipotesi di abbandono

Alfonso Signorini ha riportato l’attenzione su Beatrice Luzzi, che in questi mesi ha regnato in Casa come una grande protagonista. Stasera è tornata al centro della scena per via della sua lite con Grecia Colmenares. Le due hanno stretto una bella amicizia nella Casa di Cinecittà ed è stato davvero strano vederle litigare.

Non sembra, però, che ci sia astio tra loro e pare che l’amicizia sia ancora in piedi. Signorini ha deciso poi di chiamare in confessionale Beatrice, facendo notare che non è più la stessa da qualche giorno. “Sono stanca e ho tanto bisogno dei miei figli”, ha dichiarato con gli occhi lucidi la Luzzi, spaventando tutti i suoi fan all’idea che possa abbandonare il gioco.

Signorini le ha assicurato che le farà incontrare i suoi figli molto presto e le ha mostrato un video messaggio che il più grande ha condiviso con il fratellino sui social network. Entrambi, in questo filmato, hanno chiesto alla mamma di resistere e di vincere il GF. Ma neanche il video sembra aver migliorato la situazione:

“È un vuoto affettivo e di quotidianità. Ragazzi lo so che volete che io continui per la gara, ma mi sembra che questo tempo non lo recupererete più. Qui ci sono stata tre mesi, abbiamo fatto questa esperienza. Adesso penso che sia più importante che torni a casa. Lo sento che avete bisogno di me. Ho paura che alla lunga questo gioco sia troppo profondo e che vada a incidere nella memoria della nostra famiglia”

Il discorso per il momento si è concluso qui, con Alfonso che le ha promesso un incontro con i figli nelle prossime puntate. Intanto, i suoi fan, che sono davvero tantissimi, tremano e sperano che riesca andare avanti con il gioco. Ancora in confessionale, Luzzi ha detto la sua sul triangolo amoroso protagonista di questa edizione, dicendosi annoiata: “Mirko, Perla e Greta? Avete inserito una situazione dall’esterno che ha creato un cratere. Non me ne frega niente, posso dirlo? Mi annoia, tanto”.

GF 2023: entra Federico Massaro, Paolo riceve una lettera dal padre

L’attenzione è nuovamente tornata su Mirko, Perla e Greta. Brunetti da solo nella stanza a Super Led ha dimostrato di essere ancora molto confuso. Dopo di che, è stato raggiunto da Greta. Stasera la Rossetti ha ammesso di aver capito, rivedendolo, che il sentimento di Mirko nei suoi confronti non è svanito. Brunetti ha confermato, sottolineando però che alcuni atteggiamenti di Greta gli hanno provocato malessere.

Entrambi non hanno saputo rispondere quando Alfonso ha chiesto se hanno definitivamente messo un punto alla loro storia d’amore. Non si è arrivati ancora a una conclusione, però. Mirko e Greta sono tornati in salotto, dove si è parlato della vicinanza di lei a Vittorio Menozzi. Non solo, Alfonso ha puntato l’attenzione su Perla e l’interesse mostrato da Giuseppe Garibaldi. La Vatiero ha spiegato che tra loro può esserci solo un’amicizia, in quanto non rappresenta il suo prototipo.

La puntata è andata avanti con l’ingresso del modello Federico Massaro, che ha colpito tutte le gieffine. Ad accoglierlo ci hanno pensato Anita Olivieri e Grecia, le quali l’hanno raggiunto nella Suite della Casa. A questo punto, Alfonso ha dedicato un blocco a Paolo, che ha sempre parlato del suo brutto rapporto col padre. Quest’ultimo gli ha scritto una lettera.

Suo papà gli ha chiesto così scusa e Paolo sembra volerle accettare, in quanto gli ha proposto di fare un percorso insieme. Nonostante questo, il gieffino ha assicurato che non cancellerà il passato. Oggi ciò che vorrebbe è vedere suo padre allontanarsi definitivamente dall’alcol.

È nato un confronto tra Giuseppe e Beatrice. Quest’ultima, nei giorni scorsi, ha accusato Garibaldi e suo padre di maschilismo, in quanto quando c’è stata la sorpresa di lunedì scorso lei e sua mamma sono state come messe da parte. Giuseppe è scoppiato a piangere, perché crede che sia grave che venga accusato il padre di maschilismo.

“Innanzitutto, io non volevo entrare in una dinamica familiare, ma ho dovuto farlo”, ha spiegato stasera Beatrice. Alfonso ha confermato che le è stato chiesto di dire la sua su quell’incontro. Giuseppe, però, non vuole assolutamente che passi un messaggio sbagliato sul padre. Alfonso l’ha rassicurato su questo. Gli altri concorrenti hanno preso le sue difese, escludendo assolutamente che Garibaldi sia stato cresciuto da una persona maschilista. Signorini ha sottolineato che effettivamente quanto accaduto nulla ha a che fare con il maschilismo.

In confessionale, durante la nomination, Beatrice ha deciso di chiedere scusa al padre di Giuseppe in diretta.

Grande Fratello 2023: chi è finito al televoto

Anita è in automatico al televoto, mentre Beatrice e Vittorio sono stati immuni dalle nomination. La prima ha ricevuto un provvedimento dalla produzione del reality nel corso della puntata di sabato. Invece, Luzzi e Menozzi sono risultati i preferiti dello scorso televoto. Gli immuni scelti dagli stessi concorrenti sono stati Massimiliano, Paolo e Marco. Cesara Buonamici ha dato l’immunità a Letizia. Sono così iniziate le nomination che hanno fatto finire al televoto con Anita, Sara, Mirko e Perla. Prima di chiudere la puntata, Signorini ha parlato con Fiordaliso, a cui ha voluto far presente che è una grande protagonista della Casa di Cincittà.