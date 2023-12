Grande Fratello 23° puntata: nominati, preferiti, un provvedimento

La 23esima puntata del Grande Fratello 2023 è stata dedicata soprattutto all’ingresso di Greta Rossetti e, ovviamente, anche a Perla Vatiero e Mirko Brunetti. Ma Alfonso Signorini, dopo aver confermato al pubblico che durante la serata sarebbe entrata l’ex tentatrice nella Casa di Cinecittà, ha puntato su Beatrice Luzzi. Quest’ultima, nei giorni scorsi, ha litigato un po’ con tutti, ma soprattutto con Anita Olivieri. L’attenzione è finita sulle due gieffine, tra cui è iniziato un confronto in diretta. E Alfonso ha detto la sua, attraverso una serie di velati attacchi.

Il padrone di casa ha asfaltato in diretta Anita, con Beatrice che ha replicato con la sua eleganza agli attacchi della coinquilina. Subito dopo, un blocco abbastanza lungo è stato dedicato a Perla e Mirko. Ed è così arrivato il momento per Greta Rossetti di entrare nella Casa di Cinecittà. Inizialmente Brunetti ha dovuto fare una scelta, che ha portato l’ex tentatrice fuori dalla porta rossa. In realtà, Greta è diventata davvero una concorrente di questa edizione, ma è rientrata nella Casa solo successivamente.

L’attenzione si è poi spostata di nuovo su Beatrice Luzzi, con alcune scene che l’hanno vista protagonista con Giuseppe Garibaldi. Alfonso Signorini ha presentato il blocco parlando di “un tira e molla”. In realtà, i due hanno smentito, sottolineando che ormai è finito tutto e non c’è alcun tira e molla. La clip andata in onda ha confermato questo. Non solo, un altro video ha dimostrato che nell’ultimo loro litigio aveva ragione Beatrice. Giuseppe l’aveva accusata di avergli parlato di due jolly, che lei avrebbe nella Casa.

Uno sarebbe Garibaldi e l’altro Vittorio Menozzi. In realtà, com’è possibile capire col video, Luzzi non parlava di persone, bensì di possibilità nella Casa di avere una storia, in quanto crede di dover portare rispetto ai figli fuori e a non fare cavolate. “Mi sembra abbastanza chiaro Giuseppe, jolly in senso di possibilità”, ha dichiarato in diretta Signorini. Improvvisamente Garibaldi si è alzato e ha preso un pentolino (anziché una padella) accusandola di riuscire sempre a rigirare la frittata.

“Mo questa non l’ho capita”, ha affermato perplesso Alfonso. “L’hai sempre difesa Alfonso”, ha attaccato a questo punto Giuseppe. “La difendo perché sta dalla parte della ragione”, ha replicato dallo studio Signorini.

Grande Fratello 2023: entra Rosanna, Beatrice incontra i genitori di Garibaldi

È arrivato il momento di far entrare Rosanna Fratello e l’hanno fatto scherzando con Mirko, il quale si è recato nella Mistery Room pensando di riaccogliere Greta Rossetti. Subito dopo per Giuseppe Garibaldi è arrivata una sorpresa: ha riabbracciato suo padre, che ha definito un uomo dal cuore d’oro. Il gieffino calabrese ha così ricordato l’amore che nutre per la sua terra d’origine.

“Non ci hai deluso assolutamente. Stai andando bene. Mi raccomando ragiona con la tua testa. Ci manchi a tutti, va bene? Ragiona con il tuo cervello, non ti fare influenzare e non usare troppe parole. Beatrice è una persona intelligente”

Alfonso ha chiesto a Beatrice di raggiungerli per conoscere il padre di Giuseppe. “Mi dispiace che siano andate così le cose”, ha affermato la Luzzi. L’uomo l’ha rimproverata di aver esagerato con suo figlio, con alcune espressioni. “Si ricorda le cose che mi ha detto suo figlio? Lei ha una visione oggettivo”, ha replicato Beatrice, abbracciando l’uomo e capendo il suo punto di vista da padre.

Improvvisamente li ha raggiunti anche Pasqualina, la mamma di Giuseppe, che al contrario del marito ha subito abbracciato con affetto Beatrice e le dato anche ragione!

GF 2023: chi sono i preferiti, percentuali, il provvedimento per Anita

A vincere il televoto e così anche l’immunità dalle nomination sono stati Beatrice e Vittorio (con il 30% e il 20%). Il resto delle percentuali: Giuseppe 16%, Paolo 15%, Massimiliano 6%, Anita 5%, Rosy 3%, Fiordaliso 3% e Alex 2%. Subito dopo il risultato, Signorini ha chiamato in confessionale Anita, che insieme alla madre ha violato il regolamento.

Hai ricevuto delle medicine da fuori e in una di queste medicine tua mamma ha nascosto un biglietto per te e abbiamo le prove. Tua mamma ha infilato il suo messaggio per te, con cui ti diceva ‘parla di meno e ascolta di più’. Non è stato corretto, innanzitutto dalla tua famiglia, ma soprattutto da parte tua nascondere questa cosa

Anita si è giustificata dichiarando di non aver detto nulla perché non voleva mettere nei guai sua mamma e che la produzione le avrebbe preso il messaggio. Ma le sue parole non sono bastate, in quanto Signorini ha ribadito che è venuta meno al patto con il reality. Il provvedimento per Anita? È finita direttamente al televoto a eliminazione che verrà aperto lunedì.

Grande Fratello, chi è finito al televoto e l’ingresso di Greta

È arrivato il momento delle nomination. Cesara Buonamici ha dato la sua immunità a Massimiliano e Fiordaliso. Durante le nomination è stato chiesto a Mirko di recarsi nel Tugurio. Qui Brunetti ha ritrovato Greta. Subito dopo è stata l’ex tentatrice a presentarsi agli altri concorrenti come nuova gieffina. Signorini ha organizzato un siparietto, chiedendo a Mirko di fingere di voler abbandonare il gioco e la scena ha divertito molto gli spettatori presenti in studio. “Sei un grande concorrente, lasciatelo dire, con il cuore. Io Alfonso Signorini, al tuo posto, l’avrei già mandato a quel paese”, ha affermato il conduttore, rivolgendosi al gieffino dopo lo scherzo.

Al televoto sono finiti: Perla, Alex, Paolo, Giuseppe, Grecia e Rosy.