GF, Signorini spietato: fa a pezzi Anita. Luzzi colpisce con classe

Nel corso della 23esima puntata del Grande Fratello 2023, Beatrice Luzzi torna al centro della scena e ha la meglio su Anita Olivieri. Alfonso Signorini si scatena in questa serata, scagliandosi contro la seconda. Inizialmente manda in onda una clip che riassume gli ultimi litigi che le due gieffine hanno avuto in questi giorni. Anita in confessionale si è lasciata andare a pesanti attacchi, nelle scorse ore, colpendo Beatrice puntando anche sulla sua carriera.

La Olivieri crede che la Luzzi sia incattivita perché non lavora più come attrice da tempo. Queste sue parole provocano tanto Beatrice stasera. Ma come sempre la protagonista della Casa di Cinecittà riesce a mantenere la sua eleganza e con classe riesce a replicare in diretta agli attacchi.

“Penso di essere molto più giovane di lei, molto. Ma, in realtà, a me non piaceva più tanto recitare e soprattutto non recito nella vita”

A questo punto, Signorini racconta un aneddoto, riguardante un’accusa simile ricevuta da un’altra attrice, che così ha risposto: “Beh tesoro almeno io una carriera ce l’ho avuta”. Un chiaro attacco quello di Alfonso, che non riesce proprio a trattenere il suo disappunto sulle feroci critiche fatte da Anita sulla carriera di Beatrice. “Non voglio fare l’attrice, non mi metto in competizione”, risponde la Olivieri, che tenta di spiegare la sua situazione. La bionda gieffina è certa che sia sempre Beatrice a creare tensioni in Casa.

Però la Luzzi stasera al GF 2023 fa notare che, come è stato possibile vedere nella clip, è spesso Anita a lanciare attacchi velenosi, come quelli sulla carriera. E su questo è d’accordo Signorini, che sottolinea la cosa. Il padrone di casa torna ad attaccare la Olivieri in diretta, facendole presente ciò che la maggior parte dei telespettatori dice sul web quando commenta le loro liti.

“Quello che io non capisco e viene da dirsi… prima andavi da Giuseppe, ora da Vittorio perché c’è questa vicinanza a Beatrice…. ma uno si chiede, se la fa sua vita?”

Inoltre, durante questo confronto, Signorini sorride ogni volta che vede Beatrice ridere, di fronte alle spiegazioni di Anita. “Ma sei sempre scatenata, capito?”, tuona ancora il conduttore rivolgendosi alla Olivieri. Interviene, a un certo punto, dallo studio Cesara Buonamici: “Hai detto che hai avuto problemi con tua mamma, ma non è che ti si è scatenata la psiche da figlia nei confronti di Beatrice”.

Intanto, l’attenzione si sposta su Vittorio Menozzi, che nei giorni scorsi è andato a riferire a Beatrice ciò che aveva detto Anita sul suo conto. Quest’ultima è convinta che Luzzi abbia manipolato Giuseppe Garibaldi prima e ora anche Vittorio. Lo stesso Menozzi ha smentito in questi giorni che la sua vicinanza a Beatrice sia collegata a un interesse amoroso. Piuttosto il gieffino ha assicurato che tra loro c’è una bella amicizia.

“Ha fatto benissimo invece”, dichiara a gran voce Beatrice, contenta che il suo amico l’abbia messa al corrente di quanto stava accadendo alle sue spalle.

“Sei tu il tuo problema, ma di cosa sarei invidiosa di te stellina mia, amorina? Neanche i tuoi occhi mi piacciono”, afferma con rabbia Anita rivolgendosi a Beatrice, non appena il confronto si conclude.