GF: Mirko sussurra a Perla un avvertimento, poi il duro sfogo

Cos’è successo dopo la 22esima puntata del Grande Fratello 2023? Una serata scoppiettante per Mirko Brunetti e Perla Vatiero, che hanno affrontato Greta Rossetti, presente nello studio di Canale 5. Prima di lasciarsi andare a un duro sfogo contro l’ex tentatrice, il gieffino ha sussurrato qualcosa di interessante all’ex fidanzata nella Casa di Cinecittà che riguarda Beatrice Luzzi. Non solo, Vittorio Menozzi ha fatto chiarezza su quanto sta accadendo con l’attrice.

Facendo il punto della situazione, dopo la puntata, Perla si è detta pronta ad affrontare Beatrice per le dichiarazioni che ha fatto sul suo conto. Mirko ha tentato, però, di fermarla, facendole notare un dettaglio che è noto a tutti i telespettatori: Luzzi è molto amata fuori dalla Casa di Cinecittà. A bassa voce, così da non farsi sentire dagli altri concorrenti, Brunetti ha consigliato all’ex fidanzata:

“Lascia perdere, che ne dicono di me… Prima Beatrice mi ha detto: ‘Mi devi aiutare a farmi capire, a riallacciare il rapporto con Perla’. Ci sei rimasta male? Glielo devi dire, certo, non è che lo devo dire io! Ma non ci devi litigare, perché ti serve”

Con quel “perché ti serve” ha detto molto Mirko. Sia lui che Perla sono entrati nella Casa di Cinecittà consapevoli del grande successo che Beatrice ha conquistato. Sanno molto bene che i suoi fan (e sono tanti) sono pronti a tutto pur di eliminare dai giochi chi le mette i bastoni tra le ruote. Questo è un dato ormai certo e Brunetti ha così avvertito l’ex fidanzata. A questo punto, molti telespettatori iniziano a sospettare che Mirko stia così vicino a Beatrice nella Casa di Cinecittà per strategia, sapendo quanto è amata e rilevante nel televoto.

La Vatiero ha comunque avuto un confronto con la Luzzi, la quale le ha chiaramente fatto capire di aver detto determinate cose, non per i guadagni o il lavoro di Mirko.

Con questo, Beatrice più volte ha cercato di farle capire che dovrebbe “spingere”, ovvero farsi notare per altro oltre che per la relazione con Brunetti. Intanto, nella notte, Mirko si è lasciato andare a un duro sfogo contro Greta Rossetti, ancora ignaro che quest’ultima nella puntata di sabato 2 novembre entrerà ufficialmente in gioco come nuova concorrente.

Come già ha rivelato nella diretta di ieri, Brunetti ha continuato a rinfacciare a Greta alcuni fatti avvenuti fuori, sfogandosi con Vittorio Menozzi:

“Io sono stato zitto, stasera ho già detto qualcosa, ma ora dico tutto. Questa mi critica perché mi diverto qui dentro. Lei fuori all’inizio della storia mi diceva ‘io ho un bel rapporto con il mio ex e ci dormo da sola in camera insieme’. Però le ho detto ‘sai che mi metti in difficoltà perché questa cosa è venuta fuori sui social’. Mi dicevano che era tutto finto, che io o ero un pazzo, oppure ero d’accordo. Io in realtà accettavo tutto per amore. Le chiedevo come mai non evitava di stare sola con l’ex e lei mi rispondeva che doveva essere se stessa al 100% e che io la dovevo conoscere così altrimenti la potevo lasciare”

Non è finito qui lo sfogo di Mirko, secondo quanto si legge su Biccy. Infatti, il concorrente del Grande Fratello 8 si è sfogato ancora così:

“Adesso viene qui per la terza volta e mi fa i discorsi al contrario? Si arrabbia perché mi diverto con Anita, Rosy e mi dice che faccio il piacione con tutte. Mi ha lasciato per quello che dicono all’esterno. A me dicevano mille cose su di lei che meglio che sto zitto. Ora la dico tutta. Lei mi diceva ‘io mi devo ripulire’. Sul fatto della fashion week e dei messaggi con Perla mi diceva ‘gli altri dicono che è un teatrino e io ora pubblicamente devo dire che non sto in mezzo a questa cosa e me ne tiro fuori’. Quindi mi mette in difficoltà e mi butta m***a addosso?”

Mirko si è poi detto felice perché starebbe uscendo fuori ciò che è avvenuto tra loro prima dell’inizio di questa esperienza nella Casa.

Grande Fratello, Vittorio spiega cosa accade con Beatrice Luzzi

Già nel corso della diretta, Vittorio Menozzi ha chiarito che la sua vicinanza a Beatrice Luzzi deriva dal loro legame d’amicizia, nulla di più. Il giovane gieffino l’ha ribadito subito dopo la puntata, parlando con Mirko. Vittorio è certo che l’attrice non stia manipolando nessuno. Brunetti cerca di far riflettere il coinquilino, per portarlo a comprendere la reazione di Giuseppe Garibaldi, che anche un po’ per gelosia si è scagliato contro Beatrice, accusandola di manipolare le situazioni sia con lui che con Vittorio.

Intanto, Menozzi ha assicurato: “Mi vede come amico. Anche l’altro giorno Max mi ha chiesto: ‘Se Bea provasse a baciarti tu ci staresti?’ Io ho detto no perché non è quello che voglio da lei, io da lei voglio imparare tante cose”.