GF: Luzzi ringhia, ma rischia. Garibaldi in diretta toglie il freno

Cosa sta succedendo a Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023? Ha conquistato tutti mettendosi da sola contro tutti. Tantissimi telespettatori hanno apprezzato nei primi mesi solo ed esclusivamente lei. Intorno all’attrice si sono create varie dinamiche, forse tutte, tanto che è stato necessario far entrare nella Casa di Cinecittà Mirko Brunetti e Perla Vatiero per parlare di altro. Beatrice ora resta al centro della scena con Giuseppe Garibaldi ed entra in gioco anche Vittorio Menozzi.

Questa versione della Luzzi, però, non entusiasma particolarmente i fan. Il pubblico che la segue, che ha dimostrato di amarla davvero tanto, desiderano vederla felice, ma anche combattiva. Per fortuna quel suo aspetto non è mai sparito e stasera lo dimostra. Nonostante questo, continua a rischiare di perdere consensi con questa storia legata a Garibaldi, che sembra aver stufato molti telespettatori. Si accendono con lei le tensioni quando Garibaldi svela delle presunte rivelazioni che avrebbe fatto Beatrice in sua compagnia, che svelerebbero la sua strategia. Innanzitutto, Signorini manda in onda una clip che riassume un riavvicinamento tra Giuseppe e Luzzi.

Il gieffino calabrese ha tentato di farsi perdonare, tra scuse, lettere e balli romantici. Ma in diretta stasera, nella 21esima puntata del GF 2023, Beatrice e Giuseppe sono di nuovo uno contro l’altro. “Vorrei sapere perché ride Giuseppe, cosa c’è da ridere così?”, chiede Alfonso, notando che Garibaldi ride dopo essersi visto nella clip con la Luzzi. Lo fa sempre e i telespettatori se ne accorgono ogni volta.

“A oggi per me è solo un’inquilina della Casa”, afferma stasera Giuseppe. Alfonso, però, non ci sta e, quando Beatrice sostiene questo pensiero, le fa notare: “Scusami, non è l’atteggiamento di chi dice che si sta allontanando”. Luzzi conferma di non essersi riavvicinata a Giuseppe, sottolineando di non provare quel sentimento di prima, in quanto è rimasta troppe volte delusa.

A un certo punto, nel bel mezzo della discussione, ecco che Garibaldi sgancia la sua bomba contro Beatrice. Il bidello calabrese si espone rivelando una presunta frase detta da Luzzi: “Tu sei stato il jolly, se non ti muovi lui (Vittorio ndr) sarà il secondo jolly”. L’attrice non reagisce bene di fronte a questa accusa, che se fosse confermata andrebbe a svelare una strategia.

“Questa è diffamazione, sono stufa, non te lo permetto più. Vittorio è una persona di altissimo livello”, afferma Beatrice, continuando a smentire un Garibaldi convinto. “Mi è sempre puzzato il suo comportamento, sin dall’inizio, per questo non mai preso le sue difese”, va avanti Giuseppe. C’è da dire, che in pochi credono alla versione di Garibaldi. Anzi, ci sono tanti fan di Beatrice che continuerebbero ad adorarla anche se scoprissero che dietro c’è solo strategia.

Intanto, interviene dallo studio Ciro Petrone, che ha abbandonato il reality show durante la scorsa puntata: “Vittorio si mette sempre in mezzo, ma non è attratto da nessuno”. A questo punto, Vittorio Menozzi chiarisce la situazione su Beatrice: “Avvicinarsi non significa solo quello!”. Beatrice conferma, mettendo un punto: “Siamo vicini intellettualmente, ci facciamo compagnia”.