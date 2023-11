GF 22° puntata: eliminato, quando entra Greta e i nominati

Alfonso Signorini ha annunciato una puntata “molto caliente ed esplosiva”, quando ha dato inizio alla serata del Grande Fratello 2023 del 27 novembre 2023. Come si poteva immaginare, il primo blocco ha visto protagonisti Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti. Per avere chiarezza, Signorini ha deciso di fare due confronti in studio. Prima ha accolto Greta e poi ha parlato direttamente con Mirko e Perla nella Casa, i quali erano ancora ignari della presenza dell’ex tentatrice.

A un certo punto, Alfonso ha chiesto a Perla di raggiungerlo in studio, dove ha dato vita ai confronti attesi. Qui la Vatiero ha avuto un faccia a faccia con Greta Rossetti, la quale ha lasciato in diretta Mirko. L’ex tentatrice è apparsa agli occhi del pubblico e di Cesara Buonamici come una persona diverso, non più quella agguerrita che si è scagliata duramente contro Angelica Baraldi, dandole della “gatta morta”.

Greta ha mostrato quel suo lato con Mirko, lasciandolo in diretta TV e asfaltandolo più volte. Ed ecco che Signorini ha chiesto all’ex tentatrice di diventare una concorrente del Grande Fratello. La Rossetti si è presa del tempo per pensarci e a fine puntata ha svelato la sua decisione.

La puntata è andata avanti con la storia che vede protagonisti Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Il gieffino calabrese si è lasciato andare stasera, tanto che ha svelato una presunta strategia dell’attrice, provocando la sua ira.

Grande Fratello 2023: Signorini ricorda Giulia Cecchettin, Angelica rivede il fidanzato

Tramite la storia difficile di Rosy Chin, che ha parlato del rapporto complicato col padre nella loro famiglia patriarcale, Signorini ha ricordato Giulia Cecchettin. Per l’ennesima vittima di femminicidio è partito un forte applauso in studio e il conduttore ha informato i concorrenti della notizia.

La famiglia di Rosy si è riunita proprio stasera. La cuoca ha riabbracciato prima il fratello, poi la madre e anche il padre. Insieme sono apparsi sereni e felici. Dunque, sembra che tutte le divergenze tra padre e figlia siano state superate da entrambi.

Nel salotto della Casa di Cinecittà, Angelica Baraldi ha rivisto il fidanzato Riccardo. Quest’ultimo ha precisato di non aver visto della malizia tra lei e Mirko Brunetti. “Da alcuni sei stata giudicata non benissimo e mi dispiace”, ha fatto però notare il ragazzo. Riccardo ha aggiunto di essere stato male e di non poter vivere senza di lei. Finalmente è arrivato il bacio in diretta tra loro, che nel loro passato confronto era mancato.

In diretta è anche arrivato il primo “ti amo” tra Angelica e il fidanzato. Il momento, però, anziché emozionare il pubblico, ha fatto storcere il naso a tanti telespettatori, che hanno trovato la scena un teatrino.

Grande Fratello 22esima puntata: eliminato, decisione di Greta e nominati

L’eliminata della 22esima puntata del GF 2023 è Angelica Baraldi con il 22% (Vittorio 55%, Rosy 23%). Gran parte dei telespettatori hanno festeggiato di fronte a questo risultato, in quanto da tempo – soprattutto i fan di Beatrice Luzzi – speravano nella sua uscita.

Subito dopo, Greta ha dovuto dare una risposta a Signorini sulla proposta che la vede come nuova concorrente. La Rossetti ha deciso di entrare nella Casa di Cinecittà come gieffina, nella prossima puntata in onda sabato!

Sono poi iniziate le nomination, che hanno portato al televoto: Massimiliano, Fiordaliso, Giuseppe, Vittorio, Beatrice, Anita, Paolo, Alex e Rosy.