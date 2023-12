GF, Mirko sceglie tra Perla e Greta. La Casa si ribella al triangolo

Arriva il momento per Greta Rossetti di entrare al Grande Fratello 2023, con la 23esima puntata. Prima, però, quanto accade tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero fa impazzire il pubblico. Gli spettatori presenti in studio e i loro fan, che sono tanti, esultano di fronte alla clip che fa da riassunto a ciò che è accaduto in questi giorni nella Casa di Cinecittà tra loro. C’è stato un grande avvicinamento, tanto che il pubblico che li supporta è tornato sul serio a sognare in un ritorno di fiamma nella Casa di Cinecittà.

C’è stato anche un momento in cui, come viene mostrato stasera nella clip, la Vatiero ha dato un bel palo a Brunetti. “Per me rimane casa, è la persona a cui ho dato il meglio di me, tutto me stesso”, afferma Mirko stasera, parlando di Perla. A questo punto, Alfonso Signorini invita tutti gli altri inquilini a lasciare soli in salotto i due ex fidanzati e a recarsi nella stanza da letto. Il conduttore manda in onda una clip in cui è possibile vedere il momento in cui Perla e Mirko sono andati a dormire nello stesso letto, avendo perso una sfida con gli altri coinquilini, come penitenza. A un certo punto, però, Brunetti si è alzato ed è andato a dormire altrove.

Signorini nella puntata del GF 2023 ha separato anche Perla e Mirko. Lei è stata invitata a raggiungere la Stanza a Led, dove ammette che ci sono da parte di entrambi dei sentimenti e che ci sia ancora tanta attrazione. “Se provo amore, del resto non mi interessa assolutamente niente”, assicura la Vatiero, sottolineando così che di fronte ai sentimenti non si fermerebbe davanti a niente.

Alfonso torna da Mirko, a cui fa presente di essere consapevole del fatto che lui avrà capito qual è la novità della serata. A questo punto, Brunetti non può negare di aver compreso ormai tutto: “Cosa ho capito? Che arriva una nuova concorrente… Greta”.

Dopo la pubblicità, ecco che Greta entra nel salotto della Casa di Cinecittà, con Mirko freezato. I due hanno un confronto, durante il quale Brunetti appare distaccato, dichiarandosi deluso per quanto accaduto. Greta gli chiede di mettersi nei suoi panni e si dice ormai certa del fatto che lui provi amore per Perla e, dunque, non può provarlo per lei. “Io avevo il cuore libero, lui no”, afferma sicura la Rossetti.

A questo punto, Alfonso chiede alla Vatiero di raggiungerli, dopo aver annunciato l’inizio del percorso dell’ex tentatrice nel reality show. Perla e Greta si salutano in modo freddo. “Non ci sono parole, è una situazione complicata. Penso che una situazione del genere non sia facile per nessuno dei tre”, afferma la Vatiero.

“Non penso che lei sia un problema, non lo è mai stato. Se c’è una cosa forte va avanti, sennò no. Sarà una cosa spontanea”, dichiara Perla, sorprendendo Alfonso, il quale resta davvero colpito. Dopo di che, va in onda una clip dove è possibile sentire la Vatiero screditare Greta, parlando con Mirko nei giorni scorsi, per le sue labbra rifatte e molto altro. Di fronte a queste parole, la Rossetti non ha una particolare reazione.

“Greta inizi male, sei troppo diplomatica e qui al Grande Fratello non funziona”, tuona Alfonso per spronare la nuova gieffina a essere più agguerrita con Perla. Poi fa presente che la Vatiero è più “cattiva” rispetto a Greta. Perla, però, non ci sta: “Io non sono cattiva sono più diretta”.

Grande Fratello: i gieffini si ribellano al blocco Perla-Mirko-Greta

Ogni tanto, Alfonso si collega con la stanza da letto, dove ci sono gli altri gieffini. Chiede a tutti loro se si stanno divertendo a seguire questa vicenda da lì. Non appaiono molto entusiasti e Beatrice Luzzi sottolinea la cosa, facendo presente che non è così tanto interessante. Fiordaliso porta avanti lo stesso pensiero e Alfonso si chiede se non siano invidiosi di vedere Perla, Mirko e Greta avere un blocco così lungo in prima serata.

“È un cambio che a me non piace”, afferma seccata Fiordaliso, che fa notare come l’ingresso della Rossetti vada a puntare l’edizione interamente su questo triangolo amoroso. “Spiegategli a mio figlio che suo papà sta lavorando”, chiede ironicamente Marco Maddaloni, appoggiando evidentemente il commento di Fiordaliso.

A questo punto, Signorini fa capire ai concorrenti che ciò sta accadendo perché proprio loro non sono riusciti ancora a creare chissà quali dinamiche. Certo, questo non vale di certo per Beatrice Luzzi, che ha portato avanti intere puntate con la sua personalità e ha già avuto un blocco a lei dedicato stasera. L’unica ad applaudire a questo blocco è Grecia Colmenares, la quale appare entusiasta di questo triangolo amoroso.

“Al pubblico piace. Anita devi fartene una ragione oppure ti trovi un Mirko pure tu e la facciamo più corta”, dichiara Alfonso. Intanto, in salotto, Greta e Perla conversano amichevolmente, mentre Brunetti è in confessionale. La Rossetti le racconta alcuni dettagli riguardanti le scelte che ha fatto sulla chirurgia estetica e chiacchierano in modo sereno.

Grande Fratello: Mirko Brunetti sceglie Perla Vatiero

Il Grande Fratello mette Mirko di fronte a una scelta: lui deve decidere a chi dare la possibilità di avere un percorso nella Casa di Cinecittà tra Perla e Greta. Ed ecco che Brunetti dimostra di avere la sua scelta, che è la Vatiero:

“Se faccio la scelta che ho fatto è perché, vuoi o non vuoi, Perla ha iniziato qui il percorso da 20 giorni e sta trovando i suoi equilibri e li ho trovati anche io. Qui dentro è molto importante avere una persona di cui ci si fidi. Adesso lo è Perla. L’ho detto prima, mi sento a casa e poi ha istaurato un rapporto bello con gli altri. Nulla da togliere a Greta, è una scelta difficile. Scelgo che rimanda Perla”

Mirko, però, precisa che questa è una scelta oggettiva. Greta non reagisce male, ma fa comunque notare che questa è una chiara decisione presa da Brunetti, che va a confermare ciò che dice da giorni, ovvero che è innamorato di Perla. “Vuoi o non vuoi lo sta facendo comunque questo Grande Fratello anche fuori”, continua Mirko. Dopo di che, Alfonso fa uscire dalla Casa Greta, che scopre subito di essere lo stesso una nuova concorrente.

“Secondo te avremmo permesso questo? Qui è il pubblico a decidere”, afferma Signorini, rassicurandola sulla passerella. Tutti pensano che l’ex tentatrice così non sia entrata in gioco.