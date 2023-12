Monia, GF: chi è il calciatore suo ex e perché non l’hanno nominato

Al Grande Fratello 8, per ravvivare le dinamiche della Casa, nella puntata in onda il 4 dicembre 2023 ha fatto il suo ingresso Monia La Ferrera, donna 35enne catanese e fuori dal mondo dello spettacolo. Quasi fuori, visto che è stata l’ex fidanzata di Massimiliano Varrese. La loro relazione durò quasi un anno. L’ultima volta che si videro fu circa 15 anni fa. Nel corso della diretta è stato spiegato rapidamente da Alfonso Signorini che Monia, dopo essersi lasciata con l’attore, ha avuto una lunga relazione con un calciatore famoso, con il quale ha avuto due figlie, Nicole e Sophie. Non è però stata svelata l’identità del padre delle bimbe.

L’uomo con cui La Ferrera ha avuto due frutti d’amore è il calciatore polacco classe 1988 Blazej Augustyn. La relazione tra i due è iniziata nel 2010. All’epoca il giocatore vestiva la maglia del Catania. E fu proprio in terra siciliana che sbocciò l’amore. Nel 2013 Ausustyn si è trasferito in Inghilterra, nel 2015 è tornato in patria al Legia Varsavia. Tra il 2016 e il 2017 rieccolo in Italia con la maglia dell’Ascoli. Dal 2017 gioca in Polonia (attualmente milita nel WKS Wierzbice).

Proprio per tenere unita la famiglia Monia ha sempre seguito il compagno (non marito visto che la coppia non si è mai sposata) nelle sue avventure calcistiche, per questo ha vissuto per parecchi anni all’estero. Dopo che la relazione è giunta al termine nel 2020, La Ferrera è tornata in Italia mentre Augustyn è rimasto a giocare in Polonia. Le figlie vivono con la madre.

Perché il nome del calciatore non è stato rivelato durante la puntata del GF? Diversi i motivi che possono esserci dietro a tale scelta. Potrebbe darsi che lo stesso calciatore abbia diffidato la trasmissione di parlare di lui oppure, ipotesi assai più probabile, non essendo un personaggio dello spettacolo, si è preferito semplicemente, per riservatezza e tatto, non mettere in piazza il suo nome. Grande attesa ora del pubblico sull’evoluzione del rapporto all’interno della Casa tra Massimiliano e Monia: i due si lasciarono non traumaticamente ed entrambi, nel vedersi, dopo uno smarrimento iniziale, hanno mostrato feeling e piacere.