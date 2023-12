GF, Mirko smonta Perla e Greta: lo sfogo non regge. Addio Perletti

Mirko Brunetti approda nello studio del Grande Fratello 2023, nel corso della 26esima puntata. La sua eliminazione ha sconvolto un po’ tutti, sia dentro che fuori la Casa di Cinecittà. Subito dopo la sua uscita non ha avuto modo di recarsi in studio, come fanno solitamente tutti gli eliminati. Ed ecco che Alfonso Signorini lo accoglie stasera. In studio, Mirko ammette di essere rimasto pure lui basito da questa eliminazione. Pare, però, abbia compreso il motivo per cui è stato eliminato.

Prima ancora di avere un confronto con Perla Vatiero e Greta Rossetti, Brunetti dice la sua sull’eliminazione:

“Non sto benissimo, perché mi manca molto la Casa e mi mancano tutti. Non me l’aspettavo. Da quello che ho visto non sono stato eliminato per la persona, ma proprio per il triangolo. Io non ero entrato al GF per prendere una decisione. Per senso di protezione non riuscivo a prendere questa decisione. Greta e Perla amiche? Finisce sempre così”

Inizialmente Alfonso manda in onda una clip che riassume i due giorni trascorsi da Greta e Perla dopo l’eliminazione di Mirko. Le due si sono confrontate proprio dopo l’uscita di Brunetti, arrivando alla conclusione che lui stava sbagliando con entrambe. A detta di Greta, Mirko amerebbe entrambe. Stasera, però, l’ex tentatrice confessa di non credere che nella vita una persona possa amare due persone. A questo punto, Brunetti fa un lungo discorso:

“Vederle insieme è inaspettato e il loro è stato un abbraccio finto. Mi dispiace vedervi qui, come mi è dispiaciuto tantissimo vedervi parlare di me quando sono uscito. Da persone mature era meglio farlo mentre io ero dentro. Non ho la possibilità di rispondere. Non ero entrato al GF per scegliere, voi siete arrivate dopo. Oggi se io sono qui, entrambe dite che ora inizia il vostro GF. Io non ho fatto le stesse cose con entrambe. Per carattere, nell’ultima settimana gli equilibri si sono rotti e per me era difficile gestire la situazione. Io mi sono distaccato per prendermi del tempo per me stesso. Questo non significava fare le cose per entrambe”

Così Mirko stronca al GF 2023 Perla e Greta. Il discorso non fa una piega se non fosse per il fatto che Brunetti è entrato in gioco proprio puntando su questo triangolo amoroso, di cui sin da subito si è parlato. Inoltre, c’è da dire che Mirko è sempre stato ambiguo con entrambe. Va comunque detto a suo favore che le due gieffine avrebbero dovuto parlare e dire ciò che hanno detto in questi due giorni, quando Mirko poteva rispondere ed era nella Casa.

Le due stasera reagiscono in modo differente. Mentre la Vatiero appare combattiva e replica subito, la Rossetti dimostra di essere dispiaciuta e provata. Perla ci tiene subito a rispondere di aver abbracciato Greta per supporto e dichiara che non diventeranno migliori amiche. Non solo, alzando il tono della voce, la Vatiero dichiara di essersi sempre messa nei suoi panni: “Mi chiudevo in bagno a piangere”.

A questo punto, Signorini fa una scomoda domanda entrambe: per rispetto, uscirebbero dalla Casa per stare a fianco a Mirko in questo momento difficile? “Se fosse il mio fidanzato si, non ci avrei pensato”, risponde in modo abbastanza chiaro Perla. Al contrario, Greta è titubante e divisa a metà. Finisce così il confronto a distanza, con Alfonso che chiede a Mirko di recarsi nella Casa per avere un faccia a faccia con la Vatiero.

Grande Fratello 2023, Mirko rientra e chiude definitivamente con Perla

Arriva il momento per Mirko di rientrare nella Casa di Cinecittà per avere questo confronto faccia a faccia con Perla. Alfonso decide di mandare in onda una clip che riassume la fase iniziale del loro percorso a Temptation Island, partendo dalle origini, ovvero dalle lamentele di lei nel villaggio.

Così, entrambi in diretta stasera tornano indietro nel tempo ripercorrendo la loro relazione. Inizialmente era tutto rose e fiori, ma poi sono nati i problemi, per cui hanno deciso di partecipare al reality delle tentazioni. Dopo di che, Signorini trasmette i momenti in cui a Temptation Island Perla si è lasciata andare con il tentatore Igor.

Tra loro c’è stato un ping pong infinito nel reality delle tentazioni, che però è iniziato con la Vatiero che ha sganciato il primo colpo. Mirko poi non se n’è rimasto a guardare, tanto che ha dato inizio alla sua relazione con Greta Rossetti. Questo è ciò che vuole dimostrare Alfonso, mandando in onda queste clip, che permettono a chi non ha seguito il programma dell’estate di Canale 5 di scoprire cos’è accaduto.

Stasera Mirko mette le cose in chiaro stasera, dichiarando che non poteva succedere altro nella Casa con Perla oltre quello che è successo. “L’affetto non svanirà mai, ma è giusto dire che più di quello che è questo affetto non ci può essere altro”, afferma Brunetti. In questo modo, Mirko chiude definitivamente il capitolo Perla. Ormai, però, questo si era già capito nei giorni scorsi.

Per quanto riguarda Greta, Brunetti vorrebbe prendersi del tempo per riflettere. Intanto, ci tiene a smentire il fatto che volesse avere un figlio con la Rossetti, cosa di cui si è parlato in questi giorni per via di alcune rivelazioni di lei. “Io non ho mai detto che volevamo un figlio, ma ho detto che avevamo dei progetti importanti”, tuona dalla stanza da letto Greta.

A questo punto, Mirko e Perla devono salutarsi. Lei ammette, mentre lo saluta, di aver capito che lui dopo l’eliminazione non sta affatto bene.