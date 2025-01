Grande Fratello 23° puntata: nominati, occhiolini sospetti e scontri

La 23esima puntata del Grande Fratello è andata in onda tra le polemiche, legate ancora all’eliminazione di Helena Prestes, avvenuta lunedì scorso. La modella brasiliana è tornata nella Casa stasera ma solo come ospite di questo appuntamento. Purtroppo il suo ritorno ha solo riportato Lorenzo Spolverato al centro dell’attenzione. Infatti, all’ormai ex gieffina è stato semplicemente permesso di avere un confronto faccia a faccia con uno dei concorrenti più discussi di questa edizione.

Il tutto, accompagnato da una frase di Helena che alimenta le polemiche, ha solo generato commenti negativi sui social network da parte dei telespettatori. Intanto, Spolverato è stato eletto preferito dal pubblico, ma non è stato l’unico. L’altro preferito è stato annunciato da Signorini nel corso della serata. Subito dopo, il gieffino è tornato protagonista di un altro confronto, quello con l’ormai famoso Guru della moda e per lui è stato facile affrontare il tutto. La vera sorpresa è arrivata con un collegamento nella casa di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che hanno appena accolto il loro primo figlio insieme.

Dopo il ritorno di Helena, c’è stato spazio anche per quello di Jessica Morlacchi al GF. L’ex gieffina, che ha deciso di sua spontanea volontà di abbandonare il gioco, ha deciso di tornare nella Casa per i confronti con Amanda Lecciso e Luca Calvani. Quest’ultimo, dopo essere stato accusato di essersi infilato nel letto di Jessica, ha deciso di chiudere lo scontro. Infatti, Calvani se n’è tornato in salotto, con gli applausi di Signorini, il quale ha ricordato che è un attore.

Il conduttore ha spiegato subito di non essersela presa nell’aver visto il concorrente chiudere il confronto senza la sua approvazione. Ma prima di interrompere il confronto, Calvani ha voluto smontare Jessica e i suoi ritorni nella Casa dopo la sua stessa decisione di andare via:

“Ti sei sottratta, non sei in questa Casa, sei fuori dal gioco. Hai rifiutato il giudizio del pubblico, quello del Grande Fratello… e vieni qui con le notizie da fuori”

Signorini ha poi portato al centro dell’attenzione Javier Martinez, che per gioco si è scambiato un bacio con Stefania Orlando nei giorni scorsi. Stasera, in diretta, i due concorrenti si sono baciati nuovamente, su richiesta dei presenti in studio.

GF: anche Amanda preferita, la catena di salvataggio con Stefania vs Eva

Tommaso Franchi ha ricevuto una graditissima sorpresa: sua mamma è entrata nella Casa per riabbracciarlo. I due sono stati raggiunti da Mariavittoria Minghetti, che felice ha fatto la conoscenza della donna. Subito dopo, Alfonso ha svelato l’altro preferito al televoto: Amanda con il 27% (Lorenzo 57%, Maxime 14%, Bernardo 2%). Insieme hanno dovuto decidere chi spedire al televoto tra gli altri due concorrenti che hanno, invece, perso la sfida. I due gieffini hanno facilmente scelto Bernardo.

Spazio poi proprio a lui, che non è compreso nella Casa. La maggior parte dei suoi coinquilini ha lamentato il fatto che eviti di parlare di dettagli legati alla sua vita. Inoltre, il fratello di Jovanotti è stato accusato di dire cose diverse a ognuno di loro. Al contrario, Shaila Gatta ci ha tenuto a esprimere un pensiero positivo su Bernardo.

Signorini ha poi svelato chi sono gli immuni dalle nomination scelti dagli stessi concorrenti: Mariavittoria e Giglio. Beatrice Luzzi ha dato l’immunità a Calvani, mentre Cesara Buonamici a Tommaso. Prima ancora di affrontare le nomination, i gieffini hanno dovuto dar vita a una catena di salvataggio.

Bernardo ha salvato Shaila;

Shaila ha salvato Ilaria;

Ilaria ha salvato Pamela;

Pamela ha salvato Eva;

Eva ha salvato Alfonso;

Alfonso ha salvato Javier;

Javier ha salvato Emanuele;

Emanuele ha salvato Chiara;

Chiara ha salvato Zeudi;

Zeudi ha salvato Stefania.

Fuori è rimasto Maxime, il quale è finito dritto al televoto insieme a Bernardo e ai concorrenti poi nominati durante le nomination. Durante la catena si è accesa una lite tra Stefania ed Eva. Quest’ultima è stata accusata duramente dalla Orlando per non averla salvata. Stefania si è arrabbiata parecchio ed è apparsa davvero delusa. La gieffina ha attaccato la Grimaldi dandole della falsa e ricevendo il sostegno dagli altri coinquilini, da Beatrice Luzzi e da Cesara Buonamici. In effetti, nessuno si aspettava che Eva non avrebbe scelto la sua amica.

La Grimaldi ha dato come spiegazione del suo gesto dicendo di aver preferito salvare una persona più giovane. “Ma che motivazione è largo ai giovani. Hai più di 60 anni, a questo punto non venivi manco tu a fare il GF”, ha tuonato la Orlando, ricevendo grandi applausi.

Grande Fratello, Helena vs Jessica: occhiolini e Luzzi top

È arrivato il momento per Helena Prestes di approdare in studio, dopo la sua eliminazione. Signorini ha colto l’occasione per parlare del disappunto dei telespettatori sul risultato del televoto che l’ha portata fuori dai giochi. Il conduttore, però, non ha menzionato il fatto che molti telespettatori ritengono che il finale di quella sfida non corrisponda davvero al volere del pubblico.

In studio, Helena ha avuto modo di confrontarsi con Jessica. Prima di iniziare il confronto, le due concorrenti si sono scambiate un occhiolino. Nella passata puntata, le due avevano concluso il loro scontro tra abbracci, sorrisi e occhi lucidi. Gli ultimi gesti, dopo l’uscita della Morlacchi dalla Casa, hanno dimostrato che c’è del bene tra loro in fin dei conti. Non solo, i telespettatori appaiono davvero sospettosi. Infatti, Jessica ha ammesso che con Helena tornerà sicuramente il sereno, ma il problema per lei è Calvani.

Beatrice Luzzi è intervenuta facendo notare che entrambe hanno dato un brutto esempio. Non solo, l’opinionista ha sottolineato che alla fine le due si sono concentrate sulle loro lotte contro Lorenzo e Luca, ma alla fine sono loro a essere fuori dalla Casa. Non è finito qui l’intervento dell’opinionista, che ha precisato che sono uscite dai giochi le due protagoniste delle dinamiche: “Avete fatto un danno al programma! Come si fa a pensare alla Casa senza di voi?!”.

GF 23esima puntata nomination: chi è finito al televoto

La puntata è andata avanti verso il finale con le nomination. Al televoto sono finiti Bernardo, Maxime, Emanuele, Alfonso, Eva, Javier, Pamela, Stefania e Zeudi. Nel frattempo, è arrivato l’abbraccio tra Eva e Stefania, con le scuse della prima per quanto accaduto durante la catena di salvataggio. La Grimaldi non ha trattenuto le lacrime e ci ha tenuto a chiarire con la sua amica.