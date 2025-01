Signorini celebra Giulia e Pierpaolo genitori, ma lei svela l’inganno

In queste ore i fan di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno festeggiando il lieto annuncio del loro primo figlio insieme. Proprio oggi, infatti, i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5 hanno ufficializzato la nascita del bambino ed ecco che Alfonso Signorini ha pensato bene di celebrarli. Rappresentano una delle coppie più amate uscite da questo reality show e, soprattutto, da una delle edizioni che più ha appassionato il pubblico di Canale 5.

Dopo aver visto la foto che ritrae Giulia e Pierpaolo con il figlio, pubblicata da loro su Instagram, il pubblico ha modo di rivederli in diretta TV. Durante la 23esima puntata del Grande Fratello, improvvisamente, Signorini ha avviato un collegamento con la coppia, che non si è mostrata con il piccolo Kian. Questo è il nome che i due ex protagonisti del programma hanno scelto per il loro primo figlio insieme. Alfonso stasera ha fatto sapere al pubblico di Canale 5 che il figlio di Salemi e Pretelli è nato venerdì 17 gennaio 2025.

Solo oggi, però, la coppia ha deciso di rendere nota la nascita del figlio Kian. In questi giorni, i fan non se ne sono rimasti con le mani in mano. Anzi, molti di loro hanno individuato alcuni dettagli, tra cui il loro improvviso silenzio sui social network, che hanno portato a pensare che lei avesse partorito. Infatti, Giulia e Pierpaolo hanno aspettato qualche giorno prima di rendere ufficiale la nascita del figlio.

Non hanno spiegato il motivo di questa scelta, ma sicuramente è legata a una questione di privacy. È probabile che i due ex gieffini abbiano preso questa decisione per viversi i primi momenti insieme al bambino solo tra loro. “Te l’abbiamo fatta anche a te”, ha dichiarato in diretta TV, in collegamento da casa sua, Giulia Salemi, ridendo. Accompagnata da Pierpaolo, l’influencer ha rivelato che Signorini proprio venerdì aveva chiesto a entrambi: “Quando divento zio?”.

I due hanno preferito evitare di raccontare al conduttore la verità. Salemi ha rivelato stasera di aver risposto ad Alfonso che glielo avrebbero fatto sapere e che sarebbe stato addirittura il primo, mentendo. Signorini non è apparso per nulla deluso, anzi sembra aver compreso la loro posizione. Intanto, Giulia e Pierpaolo sono apparsi in tenuta casalinga, in pigiama. Salemi ha spiegato che credevano che sarebbe stata una videochiamata in privato con Alfonso, probabilmente ironizzando.

Subito dopo, il conduttore ha permesso a Stefania Orlando di fare i suoi auguri alla coppia, visto che proprio lei ha visto nascere questa love story dentro la Casa più spiata d’Italia.