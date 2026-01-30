Grande Fratello e Uomini e Donne: “Armando ci sarà, perché Sara no”, cosa si sa sugli altri

Ora che è stata svelata la presunta lista segreta dei concorrenti scelti da Alfonso Signorini per il Grande Fratello Vip 2026, le voci si fanno sempre più insistenti sul cast. In particolare, i fan di Uomini e Donne si chiedono chi tra i quattro volti del Trono Over e del Trono Classico saranno confermati. Questi sono Armando Incarnato, Martina De Ioannon, Gianmarco Steri e Sara Gaudenzi. Solo uno di loro, per ora, pare sia stato confermato.

Ieri è arrivato l’annuncio ufficiale da parte di Mediaset: il Grande Fratello si farà a marzo, con Ilary Blasi al timone. Non cede l’azienda di Pier Silvio Berlusconi. Dopo la bufera scoppiata su Alfonso Signorini, proprio riguardo ai casting, i concorrenti da lui scelti sono chiaramente in bilico. Infatti, si pensa che la maggior parte dei gieffini da lui scelti non ci sarà. Le eccezioni ci saranno molto probabilmente e una di queste riguarderebbe Armando.

Il discusso cavaliere del Trono Over manca molto a una parte del pubblico che segue ogni giorno Uomini e Donne. Questo perché Incarnato ha saputo per anni creare accese dinamiche nello studio del dating show di Maria De Filippi, nel bene e nel male in grado di tenere tutti incollati al piccolo schermo. Qualche volta persino ‘Queen Mary’ ha perso con lui la pazienza. Ed ecco che sembra proprio che porterà questa sua energia nella Casa più spiata d’Italia, sebbene fosse presente nel cast scelto da Signorini.

In queste ore, Lorenzo Pugnaloni su Instagram rivela che tra le prime persone confermate nella lista segreta svelata da Davide Maggio ci sarebbe appunto Armando. L’esperto di gossip assicura che mancherebbe solo la firma del cavaliere napoletano. Discorso diverso per gli altri tre. In questi mesi, si è parlato della probabilità di vedere il triangolo composto da Martina, Gianmarco e Ciro nella Casa. La De Ioannon ha sempre smentito, ma ora il suo nome e quello di Steri compaiono in questa lista.

Sulla loro presenza, per ora, a differenza di quella di Armando, non è arrivata alcuna conferma. I fan ci sperano e le ultime evoluzioni sembrano dire che ci saranno. Infatti, questa pare essere la spiegazione più accreditata del motivo per cui proprio ora Ciro ha deciso di parlare dell’ormai famoso patto segreto fatto con Martina. Solimeno ha svelato solo ora alla redazione e al pubblico di aver visto e sentito di nascosto la De Ioannon, durante il Trono di quest’ultima.

Inoltre, avrebbe con lei stretto un accordo in modo da non far uscire nulla. A quanto pare, sembra che sia uscito tutto ora per continuare lo show fino a marzo. Va precisato che, appunto, non ci sono ancora conferme al riguardo. Invece, Pugnaloni su Sara Gaudenzi è certo: “Non ci sarà di sicuro”. Dopo aver perso i suoi corteggiatori principali, Jakub e Marco, si è ritrovata costretta a ricominciare il Trono da capo, con nuovi ragazzi. Sembra che questo percorso andrà così avanti ancora a lungo. Qui di seguito la presunta lista segreta dei concorrenti scelti da Signorini per il nuovo Grande Fratello.