Uomini e Donne, Martina: ora spunta il “patto segreto” con Ciro, cos’ha fatto De Filippi

Emergono nuovi dettagli legati alla confessione scottante fatta da Ciro Solimeno sul Trono di Martina De Ioannon a Uomini e Donne. Mentre l’ex tronista fa finta di nulla e continua a pubblicare Stories su Instagram senza dare alcuna spiegazione, i fan si pongono tante domande. In particolare, c’è chi si chiede come mai solo ora l’ex corteggiatore abbia deciso di parlare e confessare tutto alla redazione. Il motivo riguarderebbe una richiesta fatta proprio da Maria De Filippi in persona!

Facendo il punto della situazione, prima della registrazione di ieri, Solimeno ha confessato di fronte alle telecamere, parlando con la redazione, di aver visto e sentito di nascosto Martina durante la passata edizione. I due, insieme, hanno così infranto il regolamento del dating show di Canale 5. Sembra che non abbia reagito bene Gianmarco Steri di fronte alla confessione di Ciro. Intanto, durante la registrazione, secondo le anticipazioni riportate da Lollo Magazine, il tronista si è trovato in difficoltà.

Dopo aver vuotato il sacco, non sa effettivamente se andare avanti con il suo Trono oppure no. Maria De Filippi gli ha lasciato la possibilità di scegliere e le sue corteggiatrici l’hanno invogliato a proseguire comunque. Ciro, però, ha cercato il parere della madre dietro le quinte. Dunque, solo con le anticipazioni della registrazione di oggi il pubblico saprà qual è la sua decisione definitiva. Nel frattempo, emergono nuovi dettagli sulla vicenda legata al Trono di Martina, diventato ormai una soap opera.

Sembra che il segreto custodito dai due sia il motivo per cui la De Ioannon non ha partecipato al primo confronto in studio con Gianmarco e Cristina. Infatti, secondo quanto si legge su LolloMagazine, Martina pare temesse che in quella circostanza sarebbe uscito fuori il fattaccio. Al contrario, lei aveva dichiarato di non essersi presentata per tutelare sé stessa e la famiglia. Pare che poi Martina e Ciro si siano messi d’accordo affinché mantenessero il silenzio su quanto fatto, tanto che poi si è presentata al secondo confronto.

Ma come mai ora Solimeno ha scelto di parlare? Sembra che sia stato il dubbio rimasto nella mente di Maria De Filippi a portarlo a confessare. Lollo Magazine fa sapere che ‘Queen Mary’ avrebbe “messo Ciro alle strette chiedendogli in modo diretto se l’assenza di Martina al primo confronto fosse legata proprio a ciò che i due stavano tenendo nascosto”. A questo punto, il tronista avrebbe deciso di rivelare tutto alla conduttrice, arrivando a dunque a rompere il presunto patto segreto con la De Ioannon.