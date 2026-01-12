Uomini e Donne, Ciro sciocca: “Con Martina ci vedevamo di nascosto”, reazione Steri

Arriva una confessione davvero inaspettata da parte di Ciro Solimeno, poco prima della nuova registrazione di oggi di Uomini e Donne. Il tronista si confessa di fronte alle telecamere, parlando con la redazione, come è possibile notare nel video in esclusiva pubblicato sul sito ufficiale di Witty. Ebbene Ciro ha confessato che, durante il Trono di Martina De Ioannon, si vedevano e si sentivano di nascosto. Il tutto è andato avanti fino a quando non hanno compreso la gravità dei loro gesti.

Infatti, tronisti e corteggiatori non possono assolutamente sentirsi o vedersi fuori dal programma di Maria De Filippi. Tutto è iniziato quando Solimeno ha notato un profilo su Instagram che seguiva con frequenza ciò che pubblicava. La sua intuizione l’ha portato a pensare che si trattasse della De Ioannon e così le ha scritto, ricevendo una conferma tramite una frase che aveva detto solo a lei in trasmissione. Da lì sono iniziate delle telefonate:

“C’è stata una telefonata e poi iniziamo a scriverci, non con frequenza. Ogni tanto ci scriviamo oppure ci telefoniamo, ogni quattro giorni diciamo. Qualche volta è capitato dopo una registrazione oppure non ci sentivamo per tre giorni e c’era qualche telefonata. Devo dire che facevo complimenti e apprezzamenti… che iniziavo a provare dei sentimenti per lei. Nulla di troppo esagerato durante le telefonate oppure ci raccontavamo cosa avevamo fatto durante la giornata. Mai avuto garanzie da parte sua. Lei era molto ferma. Durante la prima telefonata, lei più volte – aveva più da perdere lei che io – mi dice che quello che stavamo facendo era una cosa sbagliatissima”

Non è finita qui. Infatti, Solimeno oggi si prende tutte le responsabilità, facendo presente di essere stato lui a scrivere per primo e a ricontattarla sul numero che gli aveva dato. A questo punto, il tronista ammette però che si sono anche visti:

“Dopo una registrazione, le dico che io mi trovo in un hotel e decidiamo di vederci. Ci sono stati due incontri, a cavallo tra una registrazione e l’altra. Non abbiamo mai superato il limite. Ci sono stati dei baci durante questi incontri. Ci rendiamo conto che stiamo andando un po’ oltre”

Proprio in questa fase del loro rapporto segreto, Michele Longombardi è stato costretto ad abbandonare il Trono, smascherato dalle sue corteggiatrici. Così Martina e Ciro hanno deciso di smetterla di sentirsi. Inoltre, Solimeno ci tiene a precisare che ci sono solo stati dei baci durante quei pochi incontri e che non ha mai ricevuto da lei garanzie che sarebbe stato scelto. Pertanto, per lui la scelta è stata comunque una sorpresa.

Gianmarco sapeva di tutto questo prima della confessione di oggi di Ciro? Sembra che rappresenti un fulmine a ciel sereno per Steri, in quanto Lorenzo Pugnaloni fa sapere su Instagram: “Gianmarco è ora scioccato. Non sapeva nulla. Ha scoperto tutto ora”. Dunque, a quanto pare, ciò che ha raccontato Solimeno potrebbe mettere a repentaglio la relazione amorosa di Steri e la De Ioannon. Inoltre, sembra colpire molto i loro fan, che hanno sempre creduto che ci fosse qualcosa di magico tra loro anche durante il percorso a Uomini e Donne.

Vedendosi di nascosto con Ciro, di certo Martina non ha dimostrato questo e ora le carte in tavola cambiano nuovamente. Bisogna ora capire come andrà avanti questa soap opera, che non sembra affatto finita!