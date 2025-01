Ued, Michele Longobardi rompe il silenzio: la (sua) verità

Michele Longobardi è ormai un ex corteggiatore di “Uomini e Donne” visto che è stato smascherato nell’ultima puntata per aver avuto frequentazioni fuori dal programma nelle settimane scorse. Il giovane, dunque, avrebbe violato le regole previste dalla trasmissione. Tuttavia, dopo l’uscita obbligata, il ragazzo ha deciso di spiegare il suo punto di vista e lo ha fatto attraverso un post sui social che è diventato virale. La verità di Michele Longobardi

Il vero protagonista dell’ultima puntata di “Uomini e donne” è stato Michele Longobardi che non solo ha violato le regole del gioco ma ha commentato quanto accaduto sui social, facendo riferimento a ciò che ha vissuto nello studio di Maria De Filippi.

Tale vicenda ha aperto un dibattito tra i fan del programma che non hanno potuto fare a meno di dire la loro sul comportamento di Michele. Il giovane, però, dopo un primo momento in silenzio ha deciso di spiegare cosa è successo. Infatti, a poche ore dalla messa in onda della puntata in cui è stato cacciato definitivamente dalla trasmissione, Longobardi ha scritto sui social: “Quando si sbaglia è giusto metterci la faccia facendo una grande assunzione delle responsabilità, di colpe. Inutile incolpare persone, per quanto cattive e approfittatrici, inutile elencare attenuanti. Le mie scuse più sincere vanno alle persone che credevano in me e che meritavano un epilogo migliore. Ci sentiamo presto”.