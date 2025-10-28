Ciro, Steri e Cristina a Uomini e Donne! Volano stracci, come si schiera Maria

Confronto imperdibile quello avvenuto nella registrazione di oggi di Uomini e Donne! In questi giorni, tra i fan del dating show di Maria De Filippi, non si parla d’altro di ciò che sta accadendo fuori nel quartetto Martina De Ioannon, Ciro Solimeno, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. Mentre la prima ha rifiutato l’invito e non si è presentata in studio, secondo le anticipazioni, i tre ex corteggiatori hanno accettato di fare questo confronto tanto atteso.

Secondo quanto riporta Lollo Magazine, Martina ha deciso di non presentarsi perché, come aveva rivelato la sua agenzia, non ha intenzione di parlare di cose private, ovvero di intimità, pubblicamente, per rispettare la sua famiglia. Gianmarco, invece, ha deciso di esserci e, ovviamente, ha discusso molto con Ciro e Cristina. L’ex tronista ha comunque ammesso di aver sbagliato con i tempi e i modi, visto che entrambi da poco avevano chiuso le loro rispettive relazioni.

Va precisato che, come dichiara lui stesso, Martina e Gianmarco hanno solo una frequentazione in corso e non una vera e propria relazione. Steri oggi a Uomini e Donne ci ha tenuto più volte a sottolineare questo dettaglio. Sta di fatto che Ciro non sembra arrabbiato con l’ex rivale, bensì con la De Ioannon. Questo perché itiene sia stata falsa per aver “negato alcune cose” e per non essere stata sincera “anche telefonicamente”.

In questa circostanza, Solimeno è stato sostenuto da Maria De Filippi e Gianni Sperti, i quali sono convinti che Martina abbia sbagliato a condividere su Instagram segnali e gesti sul suo riavvicinamento con Gianmarco. Va detto che la De Ioannon ha fatto di tutto pur di farlo capire, solo qualche giorno dopo aver messo fine alla convivenza con Ciro. Il fatto che abbia indossato la collana con tanto di foto social, per la conduttrice e l’opinionista è sbagliato.

Per quanto riguarda Cristina, si è scagliata contro Steri dandogli “del ragazzino”. Inoltre, ha raccontato che, durante la loro relazione, per lui non esisteva, in quanto pensava solo alle serate. Al contrario, Gianmarco non se l’è sentita di attaccarla, per rispetto.

Uomini e Donne: il chiarimento tra Ciro e Gianmarco

In ogni caso, Ciro ha annunciato che chiamerà Martina o che avrà un confronto con lei quando andrà a riprendere le sue cose a casa sua. Gianmarco ha appoggiato questo sua posizione. Non solo, Solimeno e Steri si sono anche stretti la mano. Nel frattempo, Ciro ha spiegato che Martina ha chiuso la loro relazione “perché voleva al suo fianco una persona che stava bene economicamente e lui non lo era”. Inoltre, il sentimento sarebbe andato a scemare, soprattutto dopo che la De Ioannon ha rivisto Gianmarco, diverse settimane fa, nel locale The Sanctuary. Lì i due avrebbero riprovato qualcosa nel rivedersi.

Sperti, intanto, ha attaccato parecchio Gianmarco, mentre Tina Cipollari si è accanita meno. Alla fine, Maria De Filippi ha fatto notare che non è accaduto nulla di male, sebbene Ciro e Cristina stiano soffrendo, in quanto non si può andare contro i propri sentimenti. Gianmarco ha comunque difeso molto Martina, visto che era assente, mentre Ciro e Gianni le hanno riservato parecchi attacchi.