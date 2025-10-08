Martina, Gianmarco e Ciro: è caos. Come cadere nel ridicolo in poco tempo

Martina De Ioannon, Gianmarco Steri e Ciro Solimeno sono al centro del gossip, ma non in modo positivo. C’è chi è convinto che l’ex tronista di Uomini e Donne non abbia mai dimenticato il barbiere, soprattutto dopo la fine della sua relazione. Tutto, tra Martina e Ciro, sembrava procedere nel migliore dei modi, quando improvvisamente è arrivata la rottura con tanto di annuncio.

De Ioannon e Solimeno hanno annunciato la fine della loro love story spiazzando tutti. Ma proprio qualche giorno prima anche Gianmarco e Cristina Ferrara avevano condiviso il loro annuncio di rottura, in realtà non sconvolgendo nessuno. Infatti, ormai da tempo circolava nell’aria l’idea che tra i due fosse finita, ancora prima di nascere. Ora la situazione, però, sta cadendo nel ridicolo. Come? Tramite alcuni gesti compiuti da lei.

Fino a qualche giorno fa, Martina aveva condiviso un TikTok facendo uscire fuori ulteriori dettagli legati alla sua rottura con Ciro. E fin qui nulla di strano. Ma ecco che sul social network, l’ex tronista sta generando un po’ il caos, mettendo like a commenti che fanno decisamente insospettire. Che sia un modo il suo per creare hype o semplicemente tutto porta a pensare che in realtà non abbia mai dimenticato Gianmarco?

Molti fan ora hanno cambiato idea sulla De Ioannon, ritenendo che non sia stata sincera con Ciro e che addirittura abbia cercato di rivedere Steri. I gesti strani riguardano anche dei video che l’ex tronista di Uomini e Donne starebbe condividendo con le canzoni legate alle sue esterne con Gianmarco. Se così fosse, le cose stanno davvero cadendo nel ridicolo. Qualche giorno fa, inoltre, il barbiere ha condiviso una Storia su Instagram con l’emoji di un treno. Ebbene poco dopo anche Martina ha condiviso quelle emoticon su TikTok.

E non finiscono qui le voci negative legate alla De Ioannon, che vedono Ciro in una situazione davvero triste. Molti hanno riportato a Deianira Marzano su Instagram di essere certi che Martina abbia ripreso a frequentarsi con Carlo, il suo ex tentatore a Temptation Island. Questo significherebbe che l’ex tronista, in realtà, non avrebbe mai dimenticato il single per tutto questo tempo, al punto di tornare da lui. Ma lei stessa ha smentito il tutto: “La cosa più finta che abbia letto… capisco la confusione, ma così nooo”.

Sebbene abbia smentito il gossip legato all’ex tentatore, quello su Gianmarco continua a tenerla in ballo al centro del gossip. E chissà che questo non le faccia piacere! Nel frattempo, sembra che Cristina Ferrara stia seguendo il tutto con divertimento, tanto da condividere un selfie con le emoji di un biberon. Alla fine, in tutta questa storia, gli unici a uscirne bene sono Ciro e Cristina.

Al contrario, Martina non sta facendo proprio una bella figura creando queste allusioni. Eppure il Trono della De Ioannon era stato quello che più aveva appassionato i fan del programma, riportando l’attenzione e l’interesse sul Classico. Ora il pubblico sta perdendo di nuovo fiducia nei ‘giovani’ trovando tutto questo ridicolo. Anziché condividere questi strani gesti che generano confusione, basterebbe far sapere al pubblico cosa sta accadendo, confermando o smentendo. Se proprio non si vuole, allora sarebbe meglio evitare il tutto.