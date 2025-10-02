Uomini e Donne, Martina e Ciro bufera post rottura: lei fa uscire altri dettagli

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno si sono lasciati e i fan di Uomini e Donne vorrebbero avere altre spiegazioni, oltre l’annuncio fatto. Ci sono varie indiscrezioni dopo la conferma sulla rottura, che stanno facendo il giro del web. C’è chi suppone che dietro ci sia una lite legata a un incontro avvenuto in un locale tra Martina e Gianmarco Steri. Ciro, qualche settimana fa, aveva spiegato a Lorenzo Pugnaloni che era presente anche lui durante il saluto tra i due, arrivato in modo casuale.

E ancora c’è chi è convinto che sia Martina che Gianmarco siano tornati single per un motivo ben preciso. Questo potrebbe essere legato al prossimo Grande Fratello Vip. L’annuncio della De Ioannon e di Ciro, insomma, non ha convinto molti telespettatori. I due ex volti del dating show di Maria De Filippi ha condiviso le stesse identiche parole, dimostrando che è arrivata una rottura senza rancore, dopo otto mesi di relazione abbastanza intensi, caratterizzati dalla convivenza a Roma.

Ma ecco che soprattutto Martina finisce nella bufera. Viene accusata di aver fatto una scelta poco convincente a Uomini e Donne e di aver addirittura perso tempo. Questo perché nel programma la stessa ex tronista aveva dimostrato di avere dei dubbi su un futuro insieme a Solimeno, per tanti motivi. In queste ore, sui social network, molti suoi fan stanno facendo notare che su TikTok la De Ioannon ha ricondiviso un video pubblicato dalla creator Giusy Palombo.

Quest’ultima nel filmato difende l’ex tronista da chi la sta attaccando. In particolare, punta il dito contro chi la accusa di essersi lanciata “in una cosa” che poi non l’ha portata ad avere la relazione che tanto sperava e che otto mesi fa era consapevole di questo. A questi leoni da tastiera, la creator fa notare che Martina sta vivendo un momento difficile e che, da giovane ragazza, mesi fa ha semplicemente agito di pancia e non di testa, lanciandosi in una situazione che già sapeva che sarebbe stata complicata.

La De Ioannon, secondo la creator, è stata guidata dai sentimenti. Allo stesso tempo, ci tiene a precisare che il tutto è avvenuto con tutta la sua sincerità. Inoltre, era consapevole che ci sarebbero stare “delle divergenze caratteriali tra lei e Ciro” con tanto di “contrasti”. Ha scelto “la strada più difficile”, ma seguendo sempre il cuore. Ed è proprio questo l’obiettivo del programma di Maria De Filippi, ovvero che i suoi partecipanti non si facciano guidare da chi sta dall’altra parte dello schermo, bensì dai propri sentimenti.

La maggior parte dei telespettatori avrebbe voluto che Martina scegliesse Gianmarco Steri, in quanto visti più compatibili. La creator conclude il suo video facendo notare che la De Ioannon, nonostante tutto, non si pentirebbe mai della sua scelta. Il fatto che l’ex tronista abbia ricondiviso questo video vuol dire che quanto viene detto rispecchia esattamente ciò che è accaduto tra lei e Ciro. A quanto pare, le divergenze caratteriali che già aveva notato nel programma sono uscite fuori anche a casa, arrivando all’epilogo che lei aveva immaginato più volte.