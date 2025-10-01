Martina de Ioannon e Ciro Solimeno, è finita: annuncio ‘furbo’ e fan perplessi

Si rumoreggiava da tempo di una possibile separazione, ma oggi, purtroppo, le teorie dei fan si sono trasformate in realtà. Martina De Ioannon e Ciro Solimeno si sono lasciati. La coppia si era formata nella scorsa edizione di Uomini e Donne, dopo la fine della relazione di lei con Raul Dumitras, con cui aveva partecipato anche a Temptation Island. Entrambi hanno scelto di annunciare la rottura tramite un lungo e prolisso comunicato congiunto su Instagram.

L’ex coppia, tra metafore poetiche e voli pindarici, ha spiegato ai tanti fan che si erano affezionati alla loro storia d’amore le motivazioni di questa sofferta decisione. Ha sottolineato come il rispetto reciproco resti intatto, ma che le loro strade, almeno per ora, debbano necessariamente dividersi. Era un po’ che i due non si mostravano insieme sui rispettivi social e non c’erano indizi che facevano ben sperare relativamente alla loro relazione. Dopo tante teorie, Ciro e Martina hanno ufficialmente confermato di aver preso strade diverse, senza però dimenticare tutto ciò che c’è stato e chiudendo la relazione in buoni rapporti.

Martina De Ioannon, nel suo annuncio, lo stesso pubblicato poi anche da Ciro, scrive: “Il cuore ci guida in esperienze che, pur non avendo un lieto fine, lasciano un’impronta indelebile, fatta di momenti così intensi che sfuggono alle parole. La nostra storia è stato un viaggio intenso dove il cuore si è lanciato senza riserva… I motivi della rottura sono molto più semplici di tutto quello che abbiamo letto, molti di voi se lo aspettavano e lo sapevano già 8 mesi fa, ma ci siamo sempre portati rispetto e sarà così per sempre“. Il suo – ormai ex – fidanzato aggiunge nella storia successiva: “In un momento così delicato, voglio solo dire grazie a chi ci sta scrivendo. Il vostro affetto è un abbraccio silenzioso ma potente. Vi leggo“.

Martina e Ciro, qual è la verità dietro alla rottura?

Il loro annuncio congiunto non lascia spazio a dubbi: nonostante la fine della relazione, Martina e Ciro hanno voluto escludere e smentire tutte le voci circolate negli ultimi tempi sul loro conto. Negli ambienti del gossip si era infatti parlato di presunti tradimenti, e le loro apparizioni separate in pubblico non avevano fatto altro che alimentare le teorie dei fan più attenti. Entrambi, però, hanno voluto chiarire che i rapporti tra loro sono sereni e rispettosi: non c’è stato né tradimento né alcuna forma di mancanza di rispetto. Si tratta semplicemente di due strade che, per motivi personali, hanno preso direzioni diverse, senza tuttavia cancellare i bei momenti condivisi e il legame speciale costruito durante la loro storia. Nonostante l’annuncio sembri abbastanza preciso, su X i fan della coppia sono perplessi, chi per le modalità dell’annuncio, chi per la poca trasparenza degli ex innamorati… Non rimane che attendere aggiornamenti per saperne di più.