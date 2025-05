Gianmarco Steri, la scelta: la reazione divisiva di Martina e gli ascolti tv

Gianmarco Steri ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne, uscendo dal programma con Cristina Ferrara. L’episodio è stato trasmesso da Canale 5 in prima serata. Chi ha seguito il trono del giovane aveva intuito da tempo che sarebbe finita così. Steri, nel corso della puntata conclusiva stagionale del dating show di Maria De Filippi, ha prima congedato Nadia Di Diodato, poi ha fatto accomodare in studio Cristina dichiarando di voler intrecciare con lei una love story. A sorpresa (ma non troppo), sulla scelta ha battuto un colpo da casa Martina De Ioannon, l’ex tronista che qualche settimana fa preferì Ciro Solimeno proprio a Gianmarco. La reazione della donna ha fatto discutere. Per quel che riguarda gli ascolti tv di venerdì 30 maggio 2025, UeD ha battuto la finale di Sognando… Ballando con le stelle: per ‘Queen Mary’ 2.969.000 spettatori e uno share del 17.2%, per Milly Carlucci 2.354.000 utenti e il 16.2% di share.

Uomini e Donne, le parole di Gianmarco Steri a Cristina Ferrara

“La prima volta che ti ho visto non mi eri simpatica, vedevo una ragazza molto particolare e strana. Però i tuoi occhi mi hanno colpito, guardandoti mi trasmettevi altro, molta dolcezza e tristezza. All’inizio non ero preso, non mi trasmettevi passione, continuavo a non capire e mi dicevo che c’era qualcosa d’altro”. Così Steri rivolgendosi a Cristina in studio durante la scelta. A un certo punto del suo trono Gianmarco comincia a provare interesse per la donna: “Tu per la prima volta mi scrivi una lettera con delle cose molto intime, comincio ad avere delle risposte a tutti i dubbi che avevo. Sei una ragazza molto fragile, sensibile, ma questi lati belli spesso li reprimi e io vado in difficoltà”.

Spazio poi alla confessione relativa al momento in cui prende consapevolezza di volerla conoscere più approfonditamente, lontano dalle telecamere: “Il momento fondamentale arriva quando ti vedo piangere, spesso, e dici una frase che mi colpisce molto ‘ho sempre conosciuto gente marcia, in te non riesco a vedere il marcio, ma una persona buona’. Vedo una ragazza buona, che va capita, mi sono sentito uno str**o perché con te mi sono sfogato e non meritavi. Sei una ragazza che mi piace tanto e vorrei continuare a frequentarti fuori da qui”.

Ferrara, avendo compreso che era stata scelta, ha consigliato al tronista di continuare il discorso. Steri, emozionato e impacciato, si è fermato, facendo un po’ calare la tensione con una battutaccia: “E poi che ca*** te devo dì?!”. Durante la scelta non è nemmeno mancato un momento tragicomico. Cristina, a un certo punto, è scivolata ed è finita a terra. Un ruzzolone mica da poco che, fortunatamente, non ha provocato alcun infortunio alla ragazza. Alla fine c’è stato il bacio e la classica pioggia di petali rossi.

La reazione di Martina De Ioannon alla scelta di Gianmarco

A seguire la scelta di Steri da casa davanti alla tv c’è stata anche Martina De Ioannon che è stata di parola rispetto a quanto esternato poco dopo la scelta di Ciro Solimeno. Qualche settimana fa, rispondendo ad alcune critiche, disse: “Io e Ciro non parleremo mai male di Gianmarco, per me è stato una persona importante a cui voglio bene e questo Ciro lo rispetta, se pensate che facendo così creiate odio, siete fuori strada”.

Inoltre, poco prima che andasse in onda la scelta di Steri, ha commentato attraverso una storia Instagram il post della pagina Dariatvgossip che ha ricondiviso l’attimo della sua scelta dello scorso gennaio quando si unì a Ciro. “Stasera rivivremo le stesse emozioni?”, è la domanda che ha posto Dariatvgossip. “Glielo auguro”, la chiosa di Martina indirizzata a Gianmarco e alle persone coinvolte nel suo trono.

Infine, proprio durante la messa in onda della scelta di Steri, Martina ha pubblicato tra le sue storie una foto in cui si è immortalata sul divano assieme a Ciro. In particolare, nello scatto la si vede tenere la mano al fidanzato mentre in tv Gianmarco e Cristina vengono ricoperti di petali rossi. Il post è stato impreziosito con dei cuori rossi e l’emoj benaugurante del quadrifoglio. Un gesto che ha diviso i fan di UeD: per alcuni è stata una ‘mossa’ affettuosa, per altri una ‘mossa’ evitabile e fatta per attirare su di sé i riflettori.