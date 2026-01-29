Grande Fratello Vip si farà, nota ufficiale Mediaset: conduce Ilary Blasi e i 10 possibili nomi del cast

Il Grande Fratello Vip si farà. Lo scandalo scatenato da Fabrizio Corona ha avuto effetti pesanti su Alfonso Signorini che si è autosospeso da Mediaset. Dopo che è scoppiato il caso si è pensato che l’azienda di Cologno Monzese decidesse di non trasmettere il reality show nella stagione in corso. E invece, giovedì 29 gennaio 2026, i vertici del “Biscione” hanno diramato un comunicato in cui hanno annunciato che il programma prodotto da Endemol Shine Italy tornerà a essere trasmesso su Canale 5. La data di inizio è stata fissata intorno alla metà di marzo. A condurre ci sarà Ilary Blasi. Per lei, quindi, un ritorno a casa visto che conosce a menadito le dinamiche del GF Vip, avendolo condotto per varie edizioni prima di passare il testimone a Signorini. Nel frattempo sono iniziate a trapelare anche le prime indiscrezioni relative ai nomi che andranno a comporre il cast.

Il Grande Fratello Vip si farà, Ilary Blasi alla conduzione: il comunicato di Mediaset

Questa la nota tramite cui è stato reso noto che il reality più spiato d’Italia tornerà in onda:

“Intorno alla metà di marzo, Grande Fratello tornerà in prima serata su Canale 5, con la conduzione di Ilary Blasi. La prossima sarà un’edizione rinnovata nel format, con ritmi più intensi e una diversa durata complessiva. Il programma andrà in onda per un ciclo di sei settimane. Il progetto sarà sviluppato e prodotto da Endemol Shine Italy, che si impegnerà a realizzare un Grande Fratello con un approccio nuovo pur nel rispetto dell’identità del format”.

Da segnalare che Mediaset ha deciso di puntare su una durata ristretta del programma, solamente 6 settimane, vale a dire un mese e mezzo. Una scelta che va in direzione totalmente opposta alle ultime stagioni. Dunque, il reality chiuderà i battenti a fine aprile o agli inizi di maggio. Grande curiosità anche per quel che riguarda il “nuovo approccio” e le novità narrative che saranno introdotte.

Il cast: partito il totonomi, ecco chi potrebbe esserci

Chi andrà a popolare la Casa più spiata d’Italia? Secondo BubinoBlog, portale specializzato in retroscena televisivi, in trattativa per diventare concorrenti ci sarebbero Antonella Elia e Raimondo Todaro. Per la showgirl si tratterebbe non di una nuova esperienza visto che in passato è già stata, da inquilina, protagonista delle dinamiche del format. Per Todaro, invece, sarebbe un’avventura professionale inedita.

Indiscrezioni sul cast sono trapelate anche dalla pagina Instagram di Reality Edition, che ha sostenuto che chi sta lavorando alla composizione della rosa dei vip avrebbe contattato l’ex tronista di Uomini e Donne Nilufar Addati. Sempre dall’universo di Maria De Filippi, restano caldi anche i nomi della chiacchierata neo coppia formata da Martina De Ioannon e Gianmarco Steri.

Di recente si è anche mormorato di una presunta offerta fatta pervenire a Francesco Totti, anche se francamente sembra impossibile che un personaggio di tale calibro accetti di entrare al GF Vip. A maggior ragione ora che è stato svelato che condurrà la sua ex moglie con la quale non è rimasto in buoni rapporti, per usare un eufemismo.

Prima che Signorini venisse travolto dallo scandalo, alcuni siti specializzati avevano fatto sapere che il conduttore aveva già incassato l’ok da parte di Donatella Rettore, Walter Zenga, Rocco Siffredi e Anna La Rosa. Probabilmente alcuni di questi potrebbero aver confermato la loro disponibilità a mettersi in gioco, nonostante il cambio alla conduzione. Inoltre potrebbe anche esserci Massimo Lovati, l’ex avvocato di Andrea Sempio.