Ilary Blasi, dopo il caos sul Grande Fratello parla di Mediaset: “Cosa farò”

Ilary Blasi torna a parlare della sua posizione in casa Mediaset. Non cita direttamente il Grande Fratello e questo delude un po’ le aspettative del pubblico. Nonostante ciò, c’è da dire che potrebbe esserci comunque la possibilità di rivederla al timone del reality show, attualmente nella bufera. Bisogna però essere realisti: tenendo conto delle sue parole, sembra che tra i suoi progetti non ci sia affatto questo programma. Anzi, la Blasi vorrebbe avventurarsi in nuove situazioni, che non sono assolutamente legate a un reality show, tra l’altro già da lei condotto. Ne parla lei stessa, in una nuova intervista per il settimanale F.

Qui dichiara che la televisione rappresenta il suo “grande amore”. Dopo di che, la nota conduttrice conferma che sarà al timone del programma estivo Battiti Live. Dunque, le voci che vedevano Samira Lui prendere il suo posto si rivelano oggi false. La valletta di Gerry Scotti non condurrà la trasmissione dell’estate, ma ci sarà ancora Ilary a gestire il palco. Intanto, l’ex moglie di Francesco Totti ricorda che ha “un contratto con Mediaset”. Un chiaro segnale che continuerà a lavorare nell’azienda di Pier Silvio Berlusconi. Allo stesso tempo, le piacerebbe vivere nuove avventure:

“È bello accettare qualcosa di nuovo. Mi piacerebbe uno di quei giochi che la gente ama tanto: La Ruota della Fortuna, i quiz, mi ricordano Mike Bongiorno, Corrado”

La Blasi parla così di novità e di game show, altro che del ritorno al Grande Fratello. In queste settimane, dopo il caos scoppiato a causa delle indiscrezioni lanciate da Fabrizio Corona su Alfonso Signorini e i casting, si parla di cambiamenti nella conduzione del programma. E tra i nomi è spuntato fuori quello di Ilary, con tanto di applausi da parte del pubblico, che apprezzerebbe un suo ritorno. Tenendo conto di queste sue nuove dichiarazioni, a quanto pare, non ci sarebbe al momento per la conduttrice l’idea di tornare al timone di un reality show.

L’ultima volta che l’abbiamo vista in queste vesti è stato a The Couple e non è andata affatto bene. Infatti, la prima edizione del reality è stata un vero e proprio flop per Mediaset e la stessa Blasi. Al pubblico non resta che attendere per scoprire chi condurrà il Grande Fratello 2026, sempre se i piani alti dell’azienda di Pier Silvio Berlusconi decideranno di mandare in onda la nuova edizione a marzo.