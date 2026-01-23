Signorini-Corona, Zequila annuncia il colpaccio: “Usciranno risvolti inaspettati, ho sentito Scotti”

Mentre sembrano non esserci più grandi speranze per il ritorno del Grande Fratello Vip, Antonio Zequila dice la sua sul caso di Alfonso Signorini. Ed è proprio la questione legata al conduttore che pare aver portato, come riporta Fanpage, Mediaset a decidere di non andare in onda con la nuova edizione del reality show. L’azienda di Pier Silvio Berlusconi avrebbe, proprio nelle scorse ore, deciso di rinunciare al programma, per via della causa legale iniziata tra Signorini e Fabrizio Corona.

In effetti, un’eventuale nuova edizione del Grande Fratello Vip sarebbe, a marzo, caratterizzata dalle polemiche e dalle allusioni. Vari Vip si sarebbero anche rifiutati di varcare la porta rossa vista la situazione. Nel frattempo, un ex gieffino decide di schierarsi dalla parte di Alfonso. Si tratta Zequila. Quest’ultimo, contattato dal format Non è la Tv di Fanpage, ha annunciato importanti svolte nel caso che vede Signorini in guerra con Corona. L’attore ha preso le difese del suo amico e ha rivelato che ci saranno degli importanti colpi di scena!

“Vi do uno scoop, che presto verranno fuori delle verità molto particolari. Non parlo di verità da parte di Corona. La verità non è quella che appare, ci sono dei risvolti sotto molto particolari […] Presto, ci sarà un vero colpo di scena”

Zequila si è detto convinto del fatto che Signorini sia “un uomo perbene”, mentre Corona “un individuo da evitare” e “pessimo esempio per i giovani”. Pertanto, l’attore ha consigliato ai ragazzi di non recarsi nelle discoteche dove l’ex re dei paparazzi si presenta come ospite. Spesso, proprio qui, Fabrizio è solito dire di avere degli scoop importanti da dare, citando nomi della TV italiana. L’ex gieffino è convinto di poter fare questo annuncio: “Io sono un uomo di mondo, faccio l’attore e frequento il mondo dello spettacolo, parlo per questo”.

Dunque, sembra che a breve ci sarà un colpo di scena inaspettato nel caso di Signorini e Zequila ha rivelato di averlo anche sentito. L’attore ha assicurato che il conduttore sta bene ed è tranquillo, mentre continua a svolgere il suo lavoro come direttore editoriale della nota rivista Chi. Inoltre, ha anche rivelato di aver sentito Gerry Scotti, citato più volte da Corona come prossimo protagonista delle sue ‘verità’. Entrambi, secondo quanto ha dichiarato l’attore napoletano, avrebbero “ottimi avvocati”. Infine, Zequila ha concluso questo suo intervento ribadendo che “usciranno fuori risvolti inaspettati”.

Anche uno dei legali che segue Alfonso Signorini, parlando con il Corriere della Sera, aveva annunciato, circa un mese fa, che presto potrebbero uscire fuori dei dettagli sorprendenti legati al caso. Non resta, quindi, che attendere per scoprire quali sono questi elementi che pare siano destinati a cambiare le carte in tavola in uno scenario che, inizialmente, sembrava essere solo a favore di Corona.

Continuando ad attaccare Corona, certo che il suo Dio sia “quello del denaro”, Zequila ci ha tenuto a confermare di aver preso parte al Grande Fratello Vip senza alcuna richiesta particolare o scorciatoia.

“Io ho fatto il Grande Fratello Vip, con classici provini e nessuno mi ha chiesto nulla e non sono andato a casa di nessuno. Non ci sono state imposizioni, ma incontri, casting con autori e tutto quello che è normale che ci sia”

Solo qualche giorno fa, ha preso le difese di Signorini anche lo storico ex cavaliere di Uomini e Donne, Giorgio Manetti, che ha avuto modo di incontrarlo in passato.