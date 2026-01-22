Giorgio Manetti: “Incontrai Signorini in hotel per il GF Vip, vi dico come si comportò”

Giorgio Manetti, conosciuto anche come il “Gabbiano“, per diverse stagioni televisive è stato protagonista a Uomini e Donne. Iconico fu il suo rapporto con Gemma Galgani, alimentato da infiniti tira e molla. Alla fine i due protagonisti del Trono Over hanno tagliato tutti i contatti. La dama tuttora fa parte del cast del dating show di Maria De Filippi. Manetti invece ha lasciato definitivamente il mondo della tv, dedicandosi a progetti che nulla hanno a che fare con il piccolo schermo. Nel 2020, però, è stato a un passo dal mettere piede nella Casa del Grande Fratello Vip. Intervistato da Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo, ha raccontato di aver avuto un incontro in un hotel di Roma con Alfonso Signorini, che, come è noto, è nell’occhio del ciclone dopo quanto diffuso da Fabrizio Corona nel podcast Falsissimo.

Giorgio Manetti racconta l’incontro avuto con Alfonso Signorini in hotel a Roma

L’ex cavaliere di UeD ha raccontato di essere stato in trattativa con la produzione del reality show più spiato d’Italia. Tramite la redazione di Uomini e Donne venne organizzato un incontro con Signorini. “Questi fatti – ha spiegato – risalgono a cinque anni fa. Era per l’edizione alla quale ha preso parte anche Sossio Aruta. Io parlai prima con Signorini e poi lo incontrai in un hotel”.

Che cosa accadde nell’albergo? Nulla di particolare. Manetti ha detto che il giornalista con lui fu molto cordiale e professionale: “Ricordo che arrivai e lui stava suonando il piano. Con me Alfonso fu estremamente gentile, educato, molto disponibile e io non ho proprio nulla da dire contro di lui, perché si dimostrò un vero signore. Lui fu davvero professionale, mi accompagnò a vedere la Casa e a parlare con la produzione. Io gli dissi che ci dovevo pensare che la notte porta consiglio, volevo tornare a casa mia per pensarci meglio”.

Alla fine Giorgio decise di non diventare un concorrente del GF Vip e la mattina seguente al colloquio avuto in hotel con Signorini inviò a quest’ultimo un messaggio, informandolo della sua scelta. Queste le parole con le quali comunicò al conduttore che non avrebbe preso parte al programma: “Grazie mille per il tuo invito, ma questo show non fa per me”. Il giornalista rispose con un “va bene, capisco, grazie”. Manetti ha tenuto a sottolineare che Signorini con lui ebbe un atteggiamento impeccabile.

La trattativa naufragata per L’Isola dei Famosi: “Un veto dall’alto”

Sempre nel corso dell’intervista rilasciata a Casa Lollo, l’ex cavaliere ha confidato di essere stato protagonista di un’altra trattativa con Mediaset. In particolare, ha riferito che desiderava tentare l’esperienza a L’Isola dei Famosi. Comunicò la sua intenzione alla redazione di Uomini e Donne, ma alla fine non riuscì a entrare nel cast:

“Non so bene cosa successe, ma per ben due volte, due agenzie mi hanno proposto per L’Isola e lo staff era entusiasta, anche la conduttrice dell’epoca. Poi però quando la decisione è passata ai vertici alti c’è stato un blocco nei miei confronti e anche verso altri. Però non ti saprei dire da dove viene questo blocco per me. Quella de L’Isola dei Famosi è una cosa che potrei fare ancora, però mi è rimasto il pensiero di quel blocco contro di me”.

Manetti, come tutti coloro che sperano di partecipare all’Isola, può mettersi in questo momento il cuore in pace. Il reality show dei naufraghi, in questa stagione, non andrà in onda. Lo ha reso noto Pier Silvio Berlusconi lo scorso dicembre. L’amministratore delegato del Biscione ha spiegato che il programma sarà sostituito con altre trasmissioni. Potrebbe tornare in onda a dicembre oppure non tornare affatto.