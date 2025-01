UeD, Manetti si svela: Tina tronista, accordi tra Gemma e redazione

Tina Cipollari è diventata una nuova tronista di Uomini e Donne. La svolta è arrivata nel dating show di Maria De Filippi con l’inizio di questo particolare Trono. L’opinionista torna, dunque, a cercare l’amore all’interno del programma e a dire la sua oggi ci pensa Giorgio Manetti. Intervistato da SuperGuidaTv, il noto ex cavaliere del Trono Over si espone anche su ciò che sta accadendo ultimamente a Gemma Galgani nel parterre.

Ma tornando a Tina, si è spesso parlato negli anni della sua amicizia con Giorgio. Si è vociferato di un interesse reciproco tra i due, soprattutto dopo la fine della travagliata storia d’amore di lui con Gemma. Non solo, ogni anno si ipotizza un ritorno in scena dell’ex Gabbiano. Ecco che, ancora una volta, Manetti smentisce le ipotesi che lo vedono alla corte della Cipollari, ora che è diventata una tronista.

“Vi immaginate io a corteggiare Tina Cipollari? Siamo amici e possiamo anche sentirci telefonicamente ma poi in trasmissione non tornerei per corteggiare Tina ma neanche nessun’altra dama”

Giorgio ci tiene a precisare che la notizia l’ha comunque fatto sorridere, in quanto gli fa piacere che il pubblico spera in un suo ritorno a UeD. Ma non si troverebbe più a suo agio a mettersi in gioco nel programma di Canale 5. Nel smentire il suo ritorno, Manetti dice la sua sulla scelta di Tina di diventare una tronista:

“Si rimette in gioco come fece con Kikò, con il suo ex marito. Tina è una donna poliedrica, dalle mille iniziative, vera e divertente. Sarà bello vederla di nuovo in quei panni”

Ora ai fan non resta che attendere per scoprire come la Cipollari gestirà questo Trono nelle prossime puntate. Nel frattempo, la storica opinionista continua a dare del filo da torcere a Gemma. Nei giorni scorsi, il pubblico ha assistito a un nuovo gavettone, quando Tina ha gettato un secchio d’acqua sulla dama torinese. L’opinionista ha assicurato di aver commesso questo gesto per l’antipatia che prova nei confronti della Galgani.

Manetti prende, anche questa volta, le difese della Cipollari. Infatti, l’ex cavaliere ricorda quando la stessa Gemma “tirò un bicchiere d’acqua in faccia a Barbara De Santi”. Pertanto, Giorgio crede che la dama torinese non dovrebbe proprio lamentarsi. Allo stesso tempo, l’ex Gabbiano svela il suo pensiero su queste scene: “Alla fine, crede però che siano dinamiche anche un po’ studiate”.

D’altronde Manetti non è l’unico a credere che il fatto che Gemma accetti questi comportamenti e resti ancora in quello studio, nonostante tutto, potrebbe essere perché sia d’accordo a creare delle scene in grado di intrattenere il pubblico. Intanto, Giorgio crede che la Galgani potrebbe restare nel programma “fino a quando compirà 90 anni”. Coglie comunque l’occasione per fare gli auguri di buon compleanno alla sua ex fiamma, che tra qualche giorno compirà 75 anni.

“Sicuramente rimarrà ancora nel programma per un’altra decina di anni. A 90 anni Maria le dirà ciao”, commenta l’ex cavaliere. E, ancora una volta, Giorgio torna a parlare della rottura avvenuta con Gemma, a suo dire causata da lei. Crede che la Galgani con lui fosse felice e che insieme stessero benissimo. In quel periodo, la dama avrebbe tenuto all’oscuro Manetti su alcuni dettagli: “Poi non mi ha messo al corrente delle decisioni che aveva preso d’accordo con la redazione e a me quello ha dato molto fastidio”.

Giorgio oggi dichiara che si fidava di Gemma, che poi l’ha colto davvero di sorpresa lasciandolo. Pertanto, crede che l’unico che dovrebbe provare delusione per quanto accaduto sia lui.