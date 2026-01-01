Signorini, ira dei legali di Medugno e nuove pesanti rivelazioni sul conduttore

Alfonso Signorini non è più solo al centro della cronaca mediatica, ora risulta indagato per violenza sessuale ed estorsione. La vicenda giudiziaria ha avuto inizio dalla denuncia presentata dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip Antonio Medugno. Pochi giorni fa, i legali dell’ex direttore di Chi, riferendosi all’influencer, hanno affermato che sarebbe “abituato a proporsi in ogni forma pur di ottenere successo”. Nelle scorse ore, gli avvocati del giovane hanno risposto in modo duro a quelli di Signorini, raccontando nuovi dettagli inquietanti del caso.

Antonio Medugno, l’ira dei legali dopo le dichiarazioni degli avvocati di Alfonso Signorini

Fanpage.it ha contattato Giuseppe Pipicella e Cristina Morrone, i difensori di Medugno, i quali hanno commentato quanto esternato dai colleghi che assistono Signorini. “Questo è gossip”, ha tuonato Pipicella, ricordando che i legali si occupano di diritto. “Qualsiasi diceria non ha alcuna attinenza con il profilo penale evidenziato nella querela presentata dal signor Medugno – ha aggiunto -. Non si può colpevolizzare la vittima. Se poi la magistratura, nei tre gradi di giudizio, stabilirà che vittima non è, sarà un altro discorso. Ma oggi dobbiamo attenerci esclusivamente alla vicenda processuale”.

Il team legale dell’ex gieffino ha scelto di non rendere pubblico il contenuto della querela, spiegando i motivi di tale decisione. Sempre Pipicella ha raccontato che nella denuncia ci sono “aspetti estremamente delicati che non possono essere rivelati”, per questo c’è riservatezza assoluta, “‘da conclave’, perché il contenuto è molto pesante”. Il legale ha dichiarato che ci sono elementi inediti rispetto alla versione fornita da Medugno a Falsissimo. “C’è una ricostruzione completa dei fatti, che apre alla possibilità di ulteriori reati e di altri eventuali responsabili, la cui identità non può ancora essere rivelata”, ha concluso Pipicella, affermando che la vicenda si starebbe allargando coinvolgendo anche altre persone.

L’avvocata Morrone: “La violenza sarebbe avvenuta in tre fasi”

Anche Cristina Morrone, l’altra avvocata che assiste l’influencer, ha fatto rivelazioni scottanti. Ha riferito di aver letto tutti i messaggi tra Medugno e Signorini, dicendo che i legali di quest’ultimo, quando hanno sostenuto pochi giorni fa che il giovane abbia scritto “mi manchi” al conduttore del Grande Fratello Vip, non avrebbero fornito la versione corretta. “Non mi risulta che sia stato Antonio Medugno a cercarlo o a dirgli che gli mancava nei periodi di assenza di contatti. In ogni caso, anche qualora gli avesse scritto ‘mi manchi’ – circostanza che non risulta – ciò non cambierebbe nulla”, le parole di Morrone.

La legale ha poi raccontato alcuni dettagli che, se fossero confermati e provati, metterebbero Signorini in una posizione tutt’altro che tranquilla. Secondo Morrone, ci sono gli estremi per configurare il reato di violenza sessuale che si sarebbe articolata in tre fasi: “Il rifiuto di un bacio, seguito dall’essere stato preso e forzato a baciarlo; il rifiuto di un rapporto e l’ingresso di Signorini senza abiti in bagno; infine il gesto di avergli messo una mano sulla coscia fino a sfiorargli i genitali, nonostante il chiaro dissenso di Antonio”.

L’avvocata ha aggiunto che “se Antonio non voleva baciarlo e Signorini lo ha costretto, resta una violenza“. Per quel che riguarda l’ipotetico reato di estorsione, sempre secondo i legali di Medugno, “sarebbe palese, benché non esplicita“. Per Morrone si è verificata un’estorsione nel momento in cui “Signorini aveva lasciato intendere che, in mancanza di disponibilità da parte di Antonio, quest’ultimo non sarebbe entrato nella Casa del Grande Fratello”.

Si ricorda che Medugno non entrò nel reality show a settembre, ma qualche mese dopo. “L’estorsione può essere anche implicita e, dal comportamento complessivo, emergeva una continua commistione tra proposte intime e il Grande Fratello”, ha proseguito l’avvocata che ha infine parlato di una vicenda che avrebbe visto protagonista Clarissa Selassiè, altra ex gieffina vip: “Non sappiamo cosa la donna abbia riferito a Signorini, ma abbiamo dedotto che gli abbia parlato del rapporto con Medugno e che Signorini, inizialmente indispettito, abbia poi deciso di farlo entrare. Sarà l’autorità giudiziaria a valutare i fatti”.