Signorini si è autosospeso da Mediaset: i motivi della decisione drastica

Alfonso Signorini si è autosospeso da Mediaset. Lo hanno annunciato i legali che difendono il conduttore milanese, spiegando che la decisione è stata presa in via cautelativa. Gli avvocati dell’ex direttore di Chi hanno inoltre sottolineato che il loro assistito si dichiara innocente in merito alle accuse che gli sono state rivolte da Fabrizio Corona. Riassumendo, Signorini ha scelto di non far più parte, per il momento, dell’universo Mediaset e di difendersi nelle sedi opportune.

Alfonso Signorini lascia volontariamente Mediaset: parlano i suoi avvocati

Daniela Missaglia e Domenico Aiello, legali di Signorini in sede civile e penale, hanno diramato una nota affermando che il loro assistito è “vittima di gravi e continuate condotte criminose”. Hanno poi aggiunto che Signorini si è autosospeso da Mediaset. La decisione è già stata comunicata all’azienda.

“È intenzione di questa difesa – prosegue il comunicato di Missaglia e Aiello – denunciare ogni dettaglio di questa campagna calunniosa e diffamatoria, orchestrata con il chiaro intento di distruggere l’onorabilità, la rispettabilità e la brillante carriera del dottor Alfonso Signorini”, la cui autosospensione “ha l’obiettivo di fronteggiare queste gravissime condotte illecite, a tutti evidenti, e soprattutto il capillare riverbero che trovano su alcuni disinvolti media”.

Signorini, hanno concluso i legali, “professionista che ha costruito con scrupolo, serietà ed abnegazione una intera carriera di giornalista, autore, regista e conduttore televisivo, si vede costretto a sospendere in via cautelativa ogni suo impegno editoriale in corso con Mediaset”.

Come ha avuto inizio la bufera mediatica che ha travolto Signorini

La bufera mediatica che ha travolto il conduttore ha avuto inizio lo scorso 15 dicembre, quando Fabrizio Corona, nel podcast Falsissimo, ha sostenuto che Signorini manipolava i provini del Grande Fratello Vip, facendo delle avances nei confronti di alcuni aspiranti inquilini in cambio di promesse di partecipazione al reality. Inoltre l’ex re dei paparazzi ha mostrato immagini esplicite di Signorini in atteggiamenti intimi.

L’ex direttore di Chi ha denunciato Corona. Un’azione che ha dato il via all’apertura di un’indagine da parte del pm Alessandro Gobbis e dell’aggiunto Letizia Mannella, in cui l’ideatore di Falsissimo risulta indagato per diffusione di immagini a contenuto esplicito. Domenica scorsa, nella casa milanese dell’ex re dei paparazzi, ci sono state delle perquisizioni. Perquisita anche la sede della Velvet Cut srl, la società che produce Falsissimo.

Corona è successivamente stato interrogato dai pm su sua stessa richiesta. Innanzi ai magistrati ha continuato ad accusare il conduttore del Grande Fratello, affermando che esisteva un “sistema Signorini” fatto di avances e richieste di prestazioni intime in cambio di favori dal punto di vista televisivo. L’ex re dei paparazzi ha inoltre affermato di essere in possesso di molte altre testimonianze, oltre a quella “zero” di Antonio Medugno, che inchioderebbero l’ex direttore di Chi.