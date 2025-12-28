Zorzi fermato con la maschera di Signorini, “tu il prossimo”: Tommaso reagisce male

Nervi tesi tra Tommaso Zorzi e il creator Cristellotty. Quest’ultimo ha pubblicato un video su TikTok in cui lo si vede, con indosso la maschera di Alfonso Signorini, raggiungere e intercettare l’influencer tra le vie di Milano. Uno scherzo che è andato di traverso al vincitore del Grande Fratello Vip 5, il quale ha manifestato nervosismo e fastidio per la gag.

In particolare, Cristellotty ha teso un’imboscata a Zorzi. Non appena lo ha visto in una strada del capoluogo lombardo, ha iniziato a chiamarlo. Il personaggio televisivo si è quindi fermato. A questo punto il creator si è infilato la maschera raffigurante il volto di Signorini. Immediatamente Tommaso ha palesato disappunto. “No raga, non c’ho voglia”, ha subito detto, allungando il passo e provando a togliersi dall’impaccio.

Tuttavia Cristellotty non gli ha dato tregua: “Sono Signorini, ho un regalo per te per il Grande Fratello. Ho una busta, tieni”. Zorzi, irritato, si è fatto consegnare il biglietto su cui c’era una foto di Signorini con il cappello di Babbo Natale e la scritta “il prossimo sei tu”. “L’ho già fatto, l’ho vinto”, ha infine chiosato con stizza l’influencer, lasciando capire a chiare lettere di non aver in alcun modo apprezzato la scenetta del creator.

Da quando Signorini è stato travolto dalla bufera scatenata da Fabrizio Corona, Zorzi non ha mai rilasciato alcun commento sulla vicenda, nonostante sia stato tirato di mezzo da Dayane Mello. La modella brasiliana, che partecipò al Grande Fratello Vip 5, l’edizione che vide trionfare proprio l’influencer milanese, dopo la vulcanica puntata di Falsissimo che ha fatto detonare il caso con protagonista l’ex direttore di Chi, ha pubblicato un post ‘spigoloso’. Tra le stories, ha fatto apparire una foto di Zorzi e Pierpaolo Pretelli, finalisti della quinta stagione vip del reality show più spiato d’Italia. Nella fattispecie, la sudamericana ha diffuso uno scatto in cui si vedono i due giovani spegnere le luci della Casa.

“La verità viene sempre a galla. Ma la mia luce non si è mai spenta”, aveva commentato Mello. Parole polemiche che, evidentemente, hanno avuto il fine di collegare in qualche modo la bufera che si è abbattuta su Signorini all’influencer milanese e all’ex velino di Striscia la Notizia. Opportuno sottolineare che né sull’uno né sull’altro sono emersi contenuti che potrebbero essere compromettenti. Anzi Corona ha chiesto scusa a Pretelli dopo che ha preso un grosso granchio: ha condiviso un suo video di anni fa, affermando che lo avesse girato a Signorini. Una fake news.