Grande Fratello 16 semifinale: nomi finalisti, eliminati e ultimo televoto

Semifinale Grande Fratello: ecco cos’è successo durante la penultima puntata

Abbiamo scoperto chi sono i quattro finalisti del Grande Fratello 2019: il nome del quinto verrà svelato solo durante l’ultima puntata. Francesca De André, una delle vere protagoniste di quest’edizione, non è stata proclamata finalista e sicuramente, durante questa settimana, dovrà risolvere ancora delle questioni irrisolte con Gennaro Lillio. La ragazza ha ricevuto un messaggio da Giorgio, che non ha più voluto definirlo il suo fidanzato (e nemmeno il suo ex); ha anche spiegato che con Gennaro Lillio non c’è assolutamente nulla, che non c’è stato nessun bacio appassionato, solo coccole.

Gf diretta, Francesca e Gennaro protagonisti

Barbara d’Urso – e tutti i telespettatori – non credono minimamente alle sue parole. Le reazioni di gelosia sono scattate questa settimana a seguito della vicinanza di Gennaro a Taylor Mega, l’influecer che ha pernottato nella Casa del Grande Fratello 2019 per una settimana. Non è mancata nemmeno la sfuriata di Cristiano Malgioglio nei confronti di Francesca!

Gossip Grande Fratello, il bacio di Kikò e Ambra

Immancabile, a una settimana dalla finale del Gf 16, l’incontro fra Kikò Nalli e Ambra Lombardo: c’è stato un bacio appassionato, ma l’hairstylist ha anche pianto per le ultime parole dette dal figlio Mattias. Ha invece molto emozionato quello che i genitori hanno scritto a sorpresa a Erica Piamonte: non si sarebbe mai aspettata nulla del genere…

Finalisti Gf 16: lista nomi concorrenti

Questi sono i nomi dei finalisti del Grande Fratello 2019:

Gennaro Lillio;

Martina Nasoni;

Gianmarco Onestini;

Daniele Dal Moro.

Eliminati Grande Fratello 2019 semifinale

Gli eliminati della semifinale del Gf 16 sono stati loro:

Kikò Nalli;

Valentina Vignali;

Michael Terlizzi.

Per questa settimana è stato aperto un televoto fra Francesca, Erica ed Enrico. Solo uno di questi tre sarà il nuovo finalista del Gf.