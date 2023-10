Grande Fratello 11° puntata: preferito, nominati, Cesara sconvolta

L’undicesima puntata del Grande Fratello 2023 è iniziata con Alfonso Signorini che ha confermato al pubblico l’ingresso dei tre nuovi concorrenti. Ma questo momento non è arrivato subito, prima il conduttore ha pensato di creare nuove tensioni con le tre gieffine al televoto: Beatrice Luzzi, Rosy Chin e Grecia Colmenares. Il padrone di casa ha chiesto agli altri inquilini di schierarsi e dare il sostegno a uno di loro.

La maggior parte ha raggiunto Rosy: Paolo, Samira, Anita, Massimiliano, Angelica, Letizia, Valentina, Ciro, Alex e Giselda. A fianco a Beatrice si sono schierati Giuseppe e Fiordaliso, mentre vicino a Grecia si sono posizionati Vittorio e Heidi. Dopo di che, Alfonso ha dato inizio ai primi confronti di questa puntata. Inizialmente ha parlato con Samira Lui, Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi. La prima, dopo quanto accaduto la scorsa puntata, si è sfogata più volte.

Durante un piccolo battibecco, è intervenuta Cesara Buonamici dallo studio. L’opinionista ha ammesso di aver trovato la sua reazione nella scorsa puntata inaspettata. In poche parole, Cesara ha fatto notare che Samira non era mai al centro dell’attenzione durante le puntate e che questa sua reazione le ha permesso di essere tra i protagonisti di un blocco in diretta. Sembra proprio che Signorini abbia lo stesso pensiero di Buonamici, in quanto ha fatto notare che Garibaldi è spesso protagonista di vari blocchi a differenza di Samira.

La puntata del GF 2023 è andata avanti con la questione legata a Massimiliano Varrese e Heidi Baci, la quale ha avuto la possibilità di riabbracciare suo padre. Il confronto, però, ha sconvolto un po’ tutti, compresa la stessa gieffina, che ha palesato la sua intenzione di lasciare il gioco.

Grande Fratello: Beatrice preferita, Buonamici confusa e Varrese in lacrime

Ancora una volta la preferita del pubblico è Beatrice Luzzi, che al televoto ha ottenuto il 64% dei voti: “Rosy 27%, Grecia 9%). L’attrice ha avuto il potere di mandare una delle due sue sfidanti direttamente al prossimo televoto e, come si poteva immaginare, ha scelto la Chin.

Il successivo blocco è stato dedicato a Paolo e Letizia. I loro coinquilini sono convinti che i due si piacciano e che la situazione sentimentale di lei fuori stia frenando tutto. Quando Alfonso ha chiesto a Cesara di commentare la situazione, lei è apparsa abbastanza confusa. “Non so, non so e non so. Non so più a cosa credere”, ha dichiarato sconvolta la Buonamici, che sembra non riuscire più a stare dietro a certe dinamiche, soprattutto dopo quanto accaduto tra Heidi e Massimiliano. Queste, invece, le parole di Letizia:

“I miei compagni mi conoscono a metà a quanto pare. Sono sempre stata chiara, anche con Paolo. È una persona che voglio e vorrò al mio fianco qui e fuori, per sempre. Ho delle responsabilità, perché ho il cuore impegnato. Mi ricordo che sto vivendo un’esperienza e che la mia è immensa fuori. L’amore è ovunque qui dentro e non sarò di certo io a limitarmi. Oggi so dove devo stare, domani non lo so”

La Petris ha ribadito di voler restare fedele alla persona che la sta aspettando fuori. Signorini ha dovuto dare spazio alla pubblicità, per poi tornare a parlare con i concorrenti, notando subito le lacrime di Varrese. “Le accuse che ho ricevuto sono davvero pesanti”, ha dichiarato l’attore piangendo. Alex Schwazer ha ammesso che un po’ tutti nella Casa sono rimasti scioccati da quanto accaduto con il padre di Heidi.

Grande Fratello: entrano Brunetti e Mughini, sorpresa per Alex

Alfonso Signorini è andato avanti con la serata presentando l’altro nuovo concorrente, Mirko Brunetti, ex partecipante di Temptation Island 2023. Quasi a fine serata, il conduttore ha chiuso il sondaggio aperto sulle esibizioni, fatte nei giorni scorsi, dei concorrenti che hanno imitato grandi star. A vincere sono stati Vittorio, Letizia e Beatrice, i quali hanno ottenuto una cena nella Suite. Ed è arrivato il momento per Alfonso di presentare Giampiero Mughini, come nuovo gieffino di questa edizione. Il giornalista ha già regalato la sua prima stoccata, ad Angelica, che non è passata inosservata.

Prima di iniziare le nomination, Alfonso ha fatto una sorpresa ad Alex Schwazer, con un video messaggio da parte della sua famiglia. Giampiero Mughini è intervenuto per elogiare lo sportivo. Durante le nomination, Heidi è scoppiata di nuovo in lacrime, soprattutto quando Fiordaliso ha sottolineato di essere rimasta male di fronte al discorso del padre della sua coinquilina.

GF 2023, 11esima puntata: nomination

Gli immuni scelti dai concorrenti, di questa puntata, sono stati Angelica e Letizia. Beatrice lo è stata in automatico, in quanto è stata eletta la preferita dal pubblico. Cesara Buonamici, invece, ha dato l’immunità a Heidi Baci. Inoltre, sono stati immuni durante le nomination anche tutti gli uomini. Al televoto sono finite insieme a Rosy, Grecia, Samira e Valentina. Giovedì 19 ottobre 2023, una delle quattro concorrenti verrà eliminata definitivamente.