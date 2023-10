GF, nuovi gieffini: Alfonso esagera con Jill. Primo colpo di Mughini

By

Nel corso dell’undicesima puntata del Grande Fratello 2023, vengono presentati tre nuovi concorrenti: Jill Cooper, Giampiero Mughini e Mirko Brunetti. La prima è la personal trainer. Alfonso prepara il suo ingresso facendo credere a tutti e, in particolare a Beatrice Luzzi, che sarebbe arrivata Jane Alexander, a cui ha proposto la scorsa settimana di diventare una nuova gieffina. Ed ecco che è l’attrice ad accogliere Jill, abbracciandola felice. La sua felicità nell’avere la Cooper in Casa dura poco. Signorini mostra un commento della personal trainer su X (Twitter), con cui si era schierata contro Beatrice e dalla parte di Jane Alexander.

Si scopre così che Jill è amica di Jane. Beatrice accetta la situazione con il sorriso. A dare una svolta a tutto ci pensa Signorini, il quale si lascia andare a una battuta molto particolare: “Secondo me Giacomo Urtis si è ispirato un po’ a te”. Queste le parole che lasciano un po’ tutti senza parole e che si riferiscono al cambiamento che il chirurgo estetico dei Vip ha dato al suo aspettato fisico di recente. Lo stesso Alfonso si rende conto di aver esagerato: “Devo averla combinata grossa… Chi se ne frega”, dichiara dopo aver chiuso il collegamento con la Casa di Cinecittà.

Il secondo nuovo concorrente del Grande Fratello 2023 è Mirko Brunetti. Per presentarlo, Signorini fa in modo che restino nel salotto solo le gieffine. Intanto, si collega con la Stanza a Led, dove c’è appunto l’ex partecipante di Temptation Island. Il conduttore racconta la sua storia, ripercorrendo il suo percorso nel reality delle tentazioni, che ha portato alla rottura con Perla Vatiero. Non solo, l’esperienza ha segnato anche l’inizio della sua breve relazione con Greta Rossetti.

Solo qualche ora prima della diretta, è spuntata fuori una segnalazione riguardante la partecipazione di Mirko, che vede protagoniste Greta e Perla. Nella Casa di Cinecittà, Brunetti racconta di aver partecipato al reality dell’estate di Canale 5 perché la sua relazione con la Vatiero era diventata “tossica”. Dopo di che, conferma di essersi lasciato anche con Grecia, qualche giorno fa, o meglio di essere in crisi. Alcuni telespettatori si sono lamentati, in quanto avrebbero preferito vedere Perla nella Casa di Cinecittà al suo posto. In effetti, Brunetti è sempre stato criticato parecchio dal pubblico.

Il terzo nuovo concorrente è Giampiero Mughini. Molti telespettatori commentano il suo ingresso, dicendosi certi che commetterà uno scivolone che lo porterà presto fuori dalla Casa di Cinecittà. Ci sono grandi aspettative su di lui. Infatti, la maggior parte del pubblico crede che riuscirà a creare grandi dinamiche, scontri e tanti colpi di scena. Giampiero, inoltre, ha già un primato: è il primo a essere entrato nella Casa, in tutta la storia del reality, con tanti libri a portata di mano.

E arriva la prima stoccata di Mughini. Mentre fa la conoscenza dei suoi nuovi coinquilini, saluta anche Angelica. A quest’ultima dice: “Ah Angelica, sarai il contrario nella vita. Il nome inganna”. I telespettatori che non sono per nulla convinti di potersi fidare di questa gieffina, applaudono a Giampiero. Molti credono che il giornalista abbia già sgamato Angelica, scuotendo già le dinamiche del gioco.