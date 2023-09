Urtis: “Io a letto con Corona. Ed ecco che taglia di seno mi farò”

Giacomo Urtis continua a mandare avanti la soap opera surreale con protagonista Fabrizio Corona. “Lo voglio sposare”, va ripetendo. Lo ha ribadito in un’intervista rilasciata a “La Zanzara”, programma radiofonico di Radio24 condotto dal vulcanico Giuseppe Cruciani. Il chirurgo dei vip ha inoltre detto che a breve farà un ulteriore passo nel processo di transizione iniziato nei mesi scorsi. Ma si proceda con ordine.

Urtis racconta di essere stato a letto con Corona

Quest’estate Urtis ha detto che Corona gli ha chiesto di sposarlo. Una dichiarazione che è subito sembrata una sparata. L’ex gieffino, però, non smette di sostenere che in realtà l’imprenditore lo vorrebbe al suo fianco. “Solo buffonate? Lui mi ha strumentalizzata, ma io sono innamorata e il prossimo anno lo voglio sposare”, ha detto a La Zanzara Urtis, parlando di sé al femminile (ora si fa chiamare Jenny).

Da Cruciani si è presentato in trasmissione con l’abito da sposa. Altro che trash ‘d’ursiano’. “Ho messo il velo da sposa in segno di protesta, per tutte le donne scaricate da Corona”, ha aggiunto. E pensare che Fabrizio ha provato a chiudere la soap opera a “Belve”. Esatto, pure Corona, che sa bene come mandare avanti i teatrini, parlando seriamente con Francesca Fagnani ha tagliato corto, dicendo che Urtis “è un amico da tanti anni, abbiamo scherzato”.

Il chirurgo invece prosegue nel suo giro di ospitate, continuando a dire che quest’estate l’imprenditore gli ha regalato un anello, pegno d’amore per le eventuali future nozze. Eppure a “Belve” Corona ha smontato tale scenario. “Le sue parole? Ovvie, c’era la fidanzata che lo guardava in studio, ma l’ha detto anche lui che ha dato degli “assaggi””, la risposta di Urtis. Vabbè, dalla serie “basta crederci”.

Finita qui? Certo che no. L’ex gieffino ha aggiunto nell’intervista che ha “avuto esperienze di letto con lui”, ossia con Corona. E ancora: “Diceva che sentiva le farfalle nello stomaco quando mi vedeva, in discoteca faceva il geloso e marcava il territorio”, ha continuato Giacomo ‘Jenny’ Urtis.

La transizione da Giacomo a Jenny

Da mesi il chirurgo dei vip ha iniziato un percorso di transizione. Oggi si fa chiamare Jenny e l’obbiettivo è di completare il cambiamento in futuro anche a livello fisico. Urtis ha spiegato che si farà il seno: “Essendo alto non posso farmi un seno piccolo, penso di farmi almeno una quarta”.

Urtis, a gestire le sue finanze c’è il padre

Il chirurgo ha infine parlato delle sue finanze, spiegando che suo padre gestisce quasi tutto, dandogli la paghetta: “Mi dà la paghetta di 200 euro a settimana. Poi, quando devo fare un viaggio, lo dico all’amministrazione che mi fa un bonifico. Ci sono molti italiani nella mia situazione”.