Belve, Corona: “Mio figlio? Nina Moric via, non si può fare più nulla”

Confessioni dolorose di Fabrizio Corona a “Belve“. La puntata sarà trasmessa martedì 26 settembre in prima serata su Rai Due. Dopo 11 anni, l’ex re dei paparazzi torna sulla Tv di Stato. E lo fa da uomo libero (lo scorso 23 settembre ha avuto il fine pene dopo 10 anni passati tra carcere, arresti domiciliari e affidamenti in strutture specifiche). A Francesca Fagnani ha rivelato un aspetto alquanto delicato e non conosciuto della sua vita famigliare, vale a dire che suo figlio Carlos è stato colpito da una malattia genetica.

Corona parla per la prima volta della malattia del figlio Carlos

“Adesso sta male”, ha sottolineato Corona riferendosi a suo figlio. Quando la conduttrice gli ha domandato in che modo lui affronta il malessere psicologico del figlio, l’imprenditore ha replicato così: “Ho lottato per anni e anni, in questo momento sono in una fase molto brutta mia: ho un po’ abbandonato la speranza. Devo ritrovare la forza per ritornare. ma sai che la vita gli ha dato questo e lo devi affrontare, ci devi convivere”.

“Nina Moric non ci sarà più per Carlos”

Fagnani ha chiesto anche in che rapporti è Carlos con la madre, Nina Moric. Da tempo la modella croata non si mostra più con il figlio. Corona ha risposto alla domanda in modo lapidario, sostenendo che l’ex moglie non incontra mai il 21enne e che non ci sarà più nella sua vita in quanto ha problemi personali troppo difficili da risolvere per stargli vicino:

“Non lo vede mai, io non riesco a colpevolizzarla o odiarla, lo so che nel suo profondo in quei pochi momenti di lucidità sta male perché non è madre; oggi sta troppo male o troppo fuori per capire che deve fare la madre. non ci puoi fare più niente, lei non ci sarà più per lui”.

La giornalista in forza alla Rai ha quindi chiesto all’ex re dei paparazzi come invece lui riesce a garantire una presenza al figlio:

“Ci sono in questo momento come una presenza, che sa che lui non è una persona che potrà gestire la sua vita da solo; ma nel momento in cui non ci dovessi essere io nella sua vita non avrà mai problemi di nessun tipo, ho messo al posto giusto le persone giuste”.

Nessun matrimonio con Giacomo Urtis

Spazio poi ad un argomento stucchevole e più leggero, il matrimonio con Giacomo Urtis. L’ex gieffino vip, di recente, ha assicurato che si sposerà con l’amico Corona. Quest’ultimo è stato un po’ al gioco non smentendo la sparata. Poi, come era più che logico, la vicenda è stata smontata. L’imprenditore a Belve ha infine detto chiaro e tondo che non ci saranno delle nozze tra lui e Urtis, che comunque resta un suo amico:

“Se avessi avuto delle esperienze omosessuali lo direi; magari ora che diventerà donna… potrebbe essere. Ora si chiama Jenny, manca una parte della transizione”.

Corona si è mai pentito degli scandali del suo lavoro? “Mai”

La Fagnani ha poi portato il discorso sui guai giudiziari che hanno travolto Corona. Come è risaputo nel suo passato tante luci, ma anche tante ombre sul suo discusso modo di lavorare nell’ambito della cronaca rosa. Sugli scandali dei servizi fotografici, sull’aspetto penale ma anche personale, si è raccontato senza risparmiarsi.

Quando la giornalista gli ha domandato se avesse mai compreso che ciò che faceva stesse assumendo una forma ricattatoria, Corona ha spiegato che “sui 10 casi che hanno trovato otto volte mi chiamarono loro, anche Trezeguet contattò lui me”. Fagnani ha incalzato: “Non si è mai dispiaciuto? Non c’è una volta che è andato a dormire un po’ peggio?”. “Mai”, la replica secca di Corona.