Mirko Brunetti al GF 2023: arriva la segnalazione su Perla e Greta

Mirko Brunetti entrerà nella Casa del Grande Fratello 2023? Da giorni si parla con convinzione dell’ingresso dell’ex partecipante di Temptation Island nel gioco condotto da Alfonso Signorini. Di sicuro, insieme all’ex fidanzata Perla Vatiero e all’ex tentatrice Greta Rossetti, è uno dei volti di cui si è parlato di più. Probabilmente è questo il motivo per cui Signorini potrebbe aver deciso di introdurlo in questa nuova edizione del reality, che non sta attirando molto l’attenzione del pubblico.

Mirko da poco si è lasciato con Greta. I due hanno dato vita a una serie di botta e risposta sui social network, durante la Milano Fashion Week. E la rottura è arrivata per via di una questione che vede protagonista anche Perla Vatiero. I due ex fidanzati si sono incontrati durante una sfilata della Milano Fashion Week e Greta si è sentita presa in giro. Così si è conclusa la loro relazione e quel grande amore di cui si parlava, con tanto di tatuaggio e dichiarazioni speciali, sembra essere sparito nel nulla.

Di fronte alle notizie che vedono Mirko Brunetti al Grande Fratello, Greta ha subito reagito. La ragazza ha condiviso un comunicato con cui ha annunciato che dirà presto la verità, sottolineando di non aver mai sostenuto di essersi lasciata con lui, di essere in pausa o di avere ancora una relazione.

Ma ecco che, poco dopo, Greta ha rivelato di voler lasciare momentaneamente i social network per prendere una pausa per qualche settimana. C’è da dire che la Rossetti ha più volte riacceso il cellulare in questi giorni, visto che è tornata poi a comunicare con i suoi fan, per rassicurarli e per annunciare che in serata avrebbe condiviso delle notizie su un brand a cui tiene molto.

Dopo di che, ha condiviso alcuni video, attraverso cui parla di un completo di un marchio, sponsorizzato abitualmente dalle influencer. In queste ultime ore, invece, ha ripreso il telefono in mano per rispondere a una segnalazione. Un utente ha fatto sapere a VeryInutilPeople di aver visto a Roma Perla Vatiero e Daniele De Bosis parlare delle ultime svolte.

Pare che l’ex fidanzato di Vittoria Egidi abbia cambiato idea sulla Rossetti e che oggi dia ragione a Perla. La Vatiero, invece, si sarebbe detta “convinta che Greta rispunterà fuori e userà l’entrata di Mirko al GF per fare spettacolo”. Sarà davvero così? Se Mirko entrerà nella Casa la Rossetti cercherà visibilità? Di sicuro non risulterebbe inaspettato un confronto nella Casa di Cinecittà, forse anche in presenza di Perla!

Chiaramente questa è solo un’indiscrezione e non ci sono prove riguardanti questa conversazione tra Perla e Daniele. Dunque, è necessario prendere il tutto con le pinze. A quanto pare, Greta ha creduto a tale segnalazione, tanto che risponde: “Mentre io mi faccio la mia vita, gli altri continuano a parlare di me…”.