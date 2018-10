Gossip Temptation Island, Giordano non è innamorato di Nilufar? La risposta

Nilufar e Giordano, dopo Temptation Island Vip il sereno? News sulla coppia

I gossip su Giordano e Nilufar di Temptation Island Vip sembrano non finire mai! Il loro percorso è stato uno dei più seguiti, soprattutto nella parte finale, visto che Giordano Mazzocchi era intenzionato a chiudere tutto con lei. L’ultimo falò, fortunatamente, non è finito con un addio. Anzi: si sono giurati amore eterno. Un amore che dura ancora? O Giordano risponde ancora “nì” quando gli chiedono se è veramente innamorato di Nilufar Addati? Questa volta l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha voluto chiarire tutto per fugare ogni dubbio. E ha fatto bene, considerato che i detrattori aspettano solo dei passi falsi da parte di questa coppia!

Temptation Island, gossip su Giordano e Nilufar: lui è innamorato?

Come ci fa sapere il sito Newsued.com, Giordano ha spiegato, in una delle sue ultime serate, come si è evoluto il suo rapporto con Nilufar dopo Temptation Island, se ci sono stati altri momenti di tensione e se ripensa all’errore commesso dalla fidanzata durante il trono di Uomini e Donne. Giordano ha risposto tranquillamente a ogni domanda: “Quel ‘ni’ è stato frainteso – ha spiegato una sua fan -. È innamorato. Ora come progetto ha quello di dedicarsi allo scii. E ha fatto una Instagram stories dicendo ‘ciao, amici’ come presa in giro a Nilufar. E poi ‘ciao, amo’”. Nilufar e Giordano hanno festeggiato anche per un bel traguardo, non molto tempo fa, e da queste parole del ragazzo abbiamo la conferma che l’amore continua a crescere giorno dopo giorno.

Che fine hanno fatto le altre coppie di Temptation Island Vip?

E mentre Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi vivono felicemente la loro storia d’amore, ci sono altri due protagonisti di Temptation Island Vip che stanno cercando di rimettere a posto alcuni tasselli. Di chi stiamo parlando? Ma di Sossio Aruta e Ursula Bennardo! Si sono rivisti e, tra di loro, potrebbe tornare molto presto il sereno. Non c’è stato invece nessun lieto fine per la storia di Alessandra e Andrea: lei adesso ha cambiato vita!