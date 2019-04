Gossip Grande Fratello, a Gianmarco piace Ivana? Confessioni nella notte a Kikò

Grande Fratello 16, Gianmarco come suo fratello Luca: un’Ivana nel destino degli Onestini?

Gianmarco Onestini e Ivana Icardi hanno un bel rapporto all’interno della Casa del Grande Fratello 16. I due concorrenti hanno legato sin dai primi giorni e la loro amicizia sta crescendo sempre più, ma se non fosse solo amicizia da parte di uno dei due? Ci riferiamo naturalmente al bel Gianmarco, anche perché Ivana è fidanzata per cui non possiamo azzardare un interesse da parte sua. Almeno non fino a quando sarà lei, eventualmente, a palesarlo. Non sarebbe il primo caso in cui un concorrente del Gf impegnato fuori si innamora di un altro concorrente. Non bisogna andare neanche molto lontano con la mente, perché è successo ben due volte al Gf Vip 2. Pensiamo a Cecilia Rodriguez, che ha lasciato Francesco Monte in diretta per stare con Ignazio Moser, ma pensiamo anche allo stesso Luca Onestini! Ivana Mrazova era fidanzata, ma una volta terminata l’esperienza ha chiuso la relazione con il suo ex e ha iniziato a conoscere meglio Luca.

Gossip Grande Fratello, a Gianmarco piace Ivana? La confessione a Kikò

Che tra Luca e Ivana fosse nata una bellissima intesa, che prosegue oggi più forte che mai, era chiaro a tutti. Succederà lo stesso a Gianmarco e Ivana Icardi al Gf 16? Già qualche giorno fa Kikò aveva manifestato a Onestini le sue sensazioni, infatti lo vede molto preso dalla bella argentina. Lui aveva negato inizialmente, poi aveva chiesto a Kikò da cosa si era accorto della piccola cotta che si è preso. Inoltre, Gianmarco aveva raccontato che Ivana somiglia molto alla sua ex fidanzata, Laura. Stanotte c’è stata una nuova confessione a Kikò, partita anche da un altro confronto tra Gianmarco e Ivana. Quest’ultima infatti ha visto l’altro un po’ distante per un paio di giorni, così glielo ha fatto notare credendo di averlo fatto arrabbiare in qualche modo. Nulla di tutto ciò era successo, ma Gianmarco ha vissuto questa attenzione come una piccola gelosia. E ne ha parlato con Kikò stanotte, poco prima che staccassero la diretta. “Mi ha fatto un discorso strano”, così ha esordito Gianmarco con Kikò. Quest’ultimo ha subito capito tutto e ha detto: “Mi sa che le piaci. Carina lei”.

Gf, Gianmarco confessa a Kikò che gli piace Ivana: “Però è fidanzata”

Poi Gianmarco ha proseguito raccontando il confronto avuto prima con Ivana, aggiungendo altri particolari: “Mi fa: ‘Poi te abbracci tutti, a me non mi abbracci mai, questa cosa non la capisco’. Ho detto te sei fidanzata da tre anni, hai un ragazzo, che ti abbracci non ci sta. Lei mi fa: ‘Eh ma io non ci vedo nulla di male se mi abbracci’“. Kikò ha osservato però che fino a qualche giorno fa la sorella di Mauro Icardi si faceva problemi per il suo fidanzato anche durante i giochi in Casa. Queste parole però non hanno smosso Gianmarco: “No, però è fidanzata. Quindi non mi interessa… È un’amicizia. È fidanzata da tre anni. […] Non ho detto che non mi piace, però è fidanzata. È una bella ragazza, però è fidanzata”. Kikò non solo gli ha suggerito di aspettare di uscire dal Grande Fratello, ma ha anche ammesso di essere nella sua stessa posizione: anche Ambra, con cui c’è stato un certo feeling, è fidanzata. Nasceranno delle coppie fuori dalla Casa oppure si confermeranno delle belle amicizie? Ivana sembra essere molto innamorata del fidanzato…