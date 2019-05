Gossip Gf, triangolo amoroso in Casa? Valentina e Daniele in lacrime: c’entra Martina

Grande Fratello, Daniele Dal Moro tra Martina e Valentina: cosa sta succedendo in Casa?

Triangolo amoroso al Grande Fratello 2019? Daniele Dal Moro tra Martina Nasoni e Valentina Vignali, in Casa in questi giorni si chiacchiera parecchio su questi tre concorrenti. Oggi nel daytime abbiamo visto un duro confronto fra loro, dopo che Francesca De André ha riportato alla Vignali i dubbi nati in alcuni ragazzi in Casa. Effettivamente, Valentina e Daniele hanno un rapporto molto stretto e una bella complicità, ma hanno sempre detto di essere solo amici. Alcuni comportamenti di Valentina però hanno fatto sorgere dei dubbi. Per esempio, appena Martina si allontana da Daniele la Vignali si avvicina. Anche quando Martina si è alzata dal letto, Valentina ha preso subito il suo posto.

Gossip Grande Fratello, le accuse a Daniele e Valentina: amicizia o c’è di più?

Tutto ciò è successo sabato e vi abbiamo riportato nei minimi dettagli il confronto e le accuse a Valentina e Daniele. Ciò che mancava sapere sono i confessionali dei diretti interessati, e non solo loro. Martina per esempio prima di chiarire si è sfogata così: “Ma ti rendi conto? Non faccio in tempo ad alzarmi che arriva. Stai più comoda lì? Ma quanto gli vuoi bene a sto ragazzo? Così tanto che non vedi l’ora che me ne vado così ti ci metti tu lì”. Queste invece le parole di Francesca: “Bisogna stare attenti ai comportamenti che si hanno perché possono essere leggibili come comportamenti maliziosi. Qua c’è sempre l’uomo in mezzo e le donne che non capiscono perché l’uomo non è chiaro”. Il triangolo al Gf 16 però non ci sarebbe, stando a ciò che hanno detto Daniele e Valentina.

Gf 16, Valentina e Daniele piangono in confessionale: gli sfoghi

Con dei lacrimoni agli occhi, la Vignali è entrata in confessionale dicendo: “Mi dispiace che gli altri abbiano pensato male di me”. La cestista ha spiegato che nei suoi gesti non c’è malizia. Poi è arrivata anche la confessione di Daniele, anche lui in lacrime in confessionale: “Con Valentina non ho mai avuto comportamenti fraintendibili. Non ci sono mai state cose strane. Io nella vita non sono abituato alle cose belle, mi basta poco per essere felice. Quando ho qualcosa di bello non vedo perché devo rovinarlo. È da quando ho memoria che soffro”. Nel daytime del Grande Fratello abbiamo visto anche un nuovo scontro tra Cristian e Michael e poi le immagini di tutti contro Mila dopo un suo gesto di rabbia.