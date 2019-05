News Gf, a Valentina piace Daniele? Caos in Casa: “Invidiosa di Martina”, lei piange

Grande Fratello, Valentina Vignali e Daniele Dal Moro solo amici? Dubbi in casa

Scoop in Casa! Le ultime news del Gf hanno come protagonista un triangolo amoroso: Valentina Vignali, Daniele Dal Moro e Martina Nasoni. Quella che sembra essere, ed è fino a prova contraria, solo un’amicizia potrebbe essere invece qualcosa di più. Dopo aver visto i video in cui Daniele e Valentina parlano di lei alle sue spalle, Martina ha iniziato a dubitare del loro rapporto. I due dicono di trovarsi molto bene insieme e di essere grandi amici, ma in Casa iniziano a esserci dei dubbi. Stamattina ne hanno parlato Francesca De André e Cristian Imparato, ma la prima ne ha parlato anche con Martina stessa, spingendola a reagire. Secondo Francesca, infatti, non è molto normale che appena Martina si allontana da Daniele per prendere un bicchiere d’acqua Valentina subito lo raggiunge. Si riferiva a un episodio avvenuto nella Panic Room.

Parlando poi con Cristian, Francesca ha ipotizzato che Valentina sia interessata a Daniele e che non lo veda solo come un amico. In particolare, legge dell’interesse quando Valentina dice a Daniele che Martina non è la persona giusta per lui. Ecco le sue parole: “Lo dice in maniera troppo interessata, come se volesse convincerlo lei che Martina è piccola. Lascia che sia lui a venire fuori con il suo interesse. Vedo troppo interesse personale nella cosa, io. Poi magari mi sbaglio”. Cristian è di tutt’altro avviso, invece: “Io ho una visione diversa dalla tua, perché ci passo più tempo con loro. Conoscendo leggermente Vale, vedo che lo fa perché… Sì, lo reputa un bel ragazzo, ma lei è fatta così. Poi dice che si trova meglio con i ragazzi”. Imparato ha anche detto di aver visto Valentina piangere per il suo fidanzato Lorenzo, sentendone la sua mancanza. Ma Francesca è convinta di ciò che dice: “Sono donna, Cri. È troppo spinta la cosa, deve sempre decidere lei per lui”.

Dopo aver fatto alcuni esempi di episodi in cui Valentina risponde per Daniele, la De André ha parlato chiaramente: “Quella invidiosa e a cui dà fastidio sei tu. Perché in realtà l’interesse ce l’hai tu. Che poi si sia messa l’anima in pace che possano avere solo un’amicizia, perché non è cosa da parte di Daniele, è un altro discorso. Io la vedo quando parla con Daniele, ha gli occhi a cuore. Ogni cosa che dice e che fa è giusta e perfetta”. Un triangolo amoroso che fa parecchio discutere in Casa e di cui sentiremo parlare anche nei prossimi giorni. Poco dopo, Martina stessa ha parlato con Guendalina e ha ammesso di avere la stessa sensazione di Francesca. Questo il suo pensiero: “Solo una donna può riconoscere una donna interessata a un ragazzo. Anche con Gennaro sono amici, ma hanno un rapporto completamente diverso”. Lunedì sera Valentina Vignali potrebbe ritrovarsi al centro di un triangolo amoroso, ma potrebbe finire sotto accusa anche per una frase da censura rivolta a Mila.

Tuttavia, nel pomeriggio è arrivato il chiarimento fra i tre, anche in virtù del fatto che Francesca e Cristian hanno fatto presente alla Vignali le impressioni diffuse in Casa. Valentina è scoppiata a piangere con loro, pensando a cosa potrebbe pensare il suo fidanzato. Parlandone poi con i diretti interessati ha negato di volersi intrufolare tra Martina e Daniele: “Se ci sono cose che ti danno fastidio, sentiti in diritto di dirmelo”, ha detto poi a Martina. Poi ha aggiunto: “Sono fidanzata, se vengono fuori determinate cose mi scoccia. Io sono molto fisica, abbraccio molto, tocco i capelli, do i pizzicotti, ma non c’è malizia”. Martina ha detto di non sentirsi in diritto di chiedere a Valentina di lasciarla sola con Daniele, perché non è la sua fidanzata. Daniele ha rimproverato a Martina di averne parlato con Guendalina e non con loro due, oppure in confessionale. Infine, le ha anche rimproverato di non pensare mai a come sta vivendo lui tutta la situazione, compresa la loro conoscenza. Valentina ha detto di non voler ferire in alcun modo il suo fidanzato né lei, perché non farebbe mai una cosa simile a un’altra donna, visto ciò che è successo a lei in passato.