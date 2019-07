Giusy Ferreri e Simona Ventura: in che rapporti sono dopo X Factor

Giusy Ferreri “creatura” di Simona Ventura, ecco come è cambiato il loro rapporto dopo il talent

Sono ormai passati più di 11 anni da quando Giusy Ferreri, la cantante siciliana, mise piede sul palco di X Factor e conquistò il pubblico italiano con la sua voce, diventata poi, inconfondibile. Da lì in poi, la carriera di Giusy è stata tutta una salita verso l’alto. Tantissimi sono i suoi successi da Non ti scordar mai di me sino all’ultimo tormentone estivo Jambo che sta facendo ballare l’Italia intera in questa estate a dir poco torrida. Il successo della Ferreri è però dovuto ad una delle più grandi donne dello spettacolo italiano: Simona Ventura. È stata lei, infatti, a notarla ad X Factor e a far spostare i riflettori sul suo grande talento. La stessa Giusy ne è riconoscente ed è felicissima, inoltre, di essere rimasta in buoni rapporti con la conduttrice anche dopo la fine del talent canoro come lei stessa ha dichiarato durante un’intervista per Sorrisi.

La sorpresa di Giusy a The Voice of Italy, Simona Ventura: “Sono stata fortunata!”

A dimostrazione del fatto che tra la Ferreri e la Ventura ci sia un grandissimo legame, c’è la sorpresa che le due hanno organizzato per il programma The Voice of Italy andato in onda quest’anno. Il 14 Maggio 2019, Giusy Ferreri si è presentata sul palco del talent come una concorrente qualunque ed ha iniziato a cantare sorprendendo i giudici presenti e il pubblico. La cantante si è prima esibita con quello che era il suo nuovo singolo Le cose che canto e subito dopo ha duettato insieme a Gigi D’Alessio sulle dolcissime note della canzone, firmata da Modugno, Tu sì ‘na cosa grande. È stato poi Morgan, che era tra i giudici di The Voice of Italy, a ricordare agli spettatori che la Ferreri è stata una scoperta della Ventura. SuperSimo si è poi ironicamente dichiarata fortunata nell’aver potuto incontrare il grande dono vocale della fortissima Giusy.

Giusy Ferreri la “Amy Winehouse italiana”

La voce graffiante della bella Ferreri è stata sin da subito paragonata a quella dell’indimenticabile Amy Winehouse, la cantante londinese scomparsa tragicamente nel luglio del 2011. Oltre a dedicarsi al mondo della musica, Giusy da quasi due anni si dedica anche alla piccola Beatrice, frutto del suo amore con il compagno Andrea Bonomo. Pur essendo super impegnata Giusy però non ha mai abbandonato il suo lavoro e ogni anno cerca di regalare delle gioie ai suoi fan. Non a caso il 24 Maggio 2019 è uscito Jambo il suo nuovo singolo nato in collaborazione con Takagi & Ketra, che in passato hanno lavorato anche con Loredana Bertè.