Giusy Ferreri cambiata grazie alla figlia Beatrice: “Mi sento meglio adesso”

Giusy Ferreri è cambiata dopo la nascita della figlia Beatrice

Come tante donne, anche Giusy Ferreri è cambiata dopo la nascita della figlia Beatrice. La piccola, venuta al mondo nel 2017, è il frutto dell’amore decennale con Andrea, che non fa parte del mondo della musica e dello spettacolo. Da quando è diventata mamma Giusy si sente più forte e meno egocentrica: finalmente ha trovato l’equilibrio e la maturazione che cercava da tempo. La Ferreri, come ammesso nell’ultimo numero di Sorrisi che le ha dedicato la copertina, è una mamma molto giocherellona, che ama condividere con la sua bambina la passione per la musica. Beatrice adora tutte le canzoni, comprese quelle dei cartoni animati, mentre l’ex di X Factor negli anni della sua infanzia ascoltava solo e soltanto brani da adulti.

Le dichiarazioni di Giusy Ferreri sulla figlia Beatrice

“Il passare del tempo ti consente di confrontarti meglio con certe situazioni. Grazie a Beatrice ora ho meno attenzioni verso me stessa. Mi sento meglio adesso. Mi rivedo molto in Beatrice, da piccola ero scherzosa come lei”, ha ammesso Giusy Ferreri. “Gioco tanto con Beatrice, lei si scatena al ritmo di tutta la musica, non solo la mia. Ascolta molto anche le sigle dei cartoni animati”, ha aggiunto l’interprete lanciata da Simona Ventura, Cristiano Malgioglio e Tiziano Ferro.

La rinascita di Giusy Ferreri nel mondo della musica

Insomma, una vera e propria rinascita per l’interprete siciliana, che ha condizionato pure la sua carriera. Da tempo Giusy è diventata la regina dell’estate italiana: prima con i pezzi Roma-Bangkok e Amore e Capoeira, quest’anno con la nuova hit Jambo.