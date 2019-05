Giusy Ferreri, coach di The Voice increduli: blind audition a sorpresa

Giusy Ferreri, coach di The Voice increduli: la cantante spunta a sorpresa nelle blind auditions

Incredulità e gioia a The Voice of Italy. Durante l’ultima puntata (penultima per quanto riguarda le blind auditions) sul palco del talent show è spuntata a gran sorpresa Giusy Ferreri. In un amen, però, i coach Gué Pequeno, Morgan, Elettra Lamborghini e Gigi D’Alessio hanno riconosciuto una voce originale e familiare: tasto pigiato e le poltrone si sono girate di 180 gradi. “Oooohh”, l’espressione d’incredulità dei quattro giudici nel vedere la cantante palermitana. No, non parteciperà come concorrente al programma. Si è trattato soltanto di una piacevole incursione estemporanea.

Il duetto di Gigi D’Alessio e Giusy Fererri sulle note di Domenico Modugno

“Ho proprio bisogno di una come te“, ha esclamato stupefatta Elettra Lamborghini nel vedere Giusy. Le ha fatto eco Gigi D’Alessio con una battuta simpatica: “Voce molto originale, ma canti in napoletano?”. “Certo“, la risposta fulminea della Ferreri. Ecco allora che il cantante napoletano ha preso la palla al balzo e ha subito chiamato ‘rinforzi’: “Facciamo entrare il pianoforte!” Ottima idea, così come è stato ottimo il duetto che ha immediatamente preso vita sul palco: Gigi a dare ritmo, Giusy a cantare le celebri note di “Tu si’ ‘na cosa grande” di Domenico Modugno. Finita l’esibizione, largo all’emozione…

Giusy Ferreri a The Voice of Italy: “Emozioni grandissime, Gigi D’Alessio grazie di cuore”

“Mi sono emozionata tantissimo, grazie di cuore Gigi. Grazie davvero”, ha detto Giusy al termine del duetto. Dopodiché baci e abbracci con la padrona di casa Simona Ventura e Morgan, alzatosi dal suo scranno per salutare l’amica e reduce da una fresca gaffe su Loredana Bertè. La conduttrice ha poi chiesto alla cantante di Roma-Bangkok se volesse dare un consiglio ai concorrenti di The Voice, visto che pure lei ha conosciuto il successo grazie al trampolino di un talent (partecipò a X-Factor nel 2008, classificandosi seconda). “Non bisogna perdere entusiasmo ed energia, bisogna crederci sempre”, ha dichiarato la Ferreri che poi ha salutato tutti, visibilmente emozionata.