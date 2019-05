Morgan, The Voice: la gaffe su Loredana Bertè, i fan non perdonano

Morgan: a The Voice scatta la gaffe su Loredana Bertè. I fan non perdonano e si riversano sui social: “Ma cosa dici?”

Morgan ‘scivola’ su una buccia di banana e la gaffe è servita. Durante la penultima puntata delle blind auditions di The Voice of Italy, il coach è incappato in un piccolo ‘malinteso’ con Loredana Bertè. No, la rockstar non era presente in studio, ma è stata coinvolta indirettamente poiché sul palco del talent si è presentato un giovane ragazzo che porta il suo stesso cognome, Andrea Bertè. Il 17enne bergamasco ha raccolto il plauso dei giudici e ha scelto di entrare nel team di Elettra Lamborghini. Ma torniamo a Morgan e alla piccola gaffe. Loredana Bertè è un nome d’arte? Sicuro Morgan?

Morgan e il cognome Bertè: i fan notano la gaffe

Finita l’esibizione di Andrea, promessa musicale che ha convinto tutti i coach, c’è stato un breve siparietto sul cognome che porta: Bertè. No, nessun grado di parentela con Loredana. E a proposito della sorella della compianta Mia Martini, Morgan ha detto che Loredana Bertè è un nome d’arte. Peccato che non sia così, visto che all’anagrafe la celebre interprete fa Loredana Carmela Rosaria Bertè. Le parole di Morgan non sono passate inosservate a molti telespettatori che si sono riversati sui social facendo notare la gaffe: “Ma cosa dici?”

Andrea Bertè: arrivano i complimenti di Roby Facchinetti in tempo reale

Gaffe a parte, Andrea Bertè è stato protagonista di un’eccellente esibizione, tanto che durante la puntata ha incassato in tempo reale i commenti di un mostro della musica italiana: Roby Facchinetti. Il membro storico dei Pooh, nonché ex coach del talent (lo fu durante la terza edizione in coppia con il figlio Francesco,) si è precipitato su Instagram e ha scritto sotto al profilo ufficiale del talent di Rai Due spassionati elogi al suo concittadino: “Bravissimo. Questo giovanissimo talento, mio conterraneo, a The Voice ha veramente spaccato.” E se lo dice lui…