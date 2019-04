Morgan, paparazzato con la nuova fidanzata: che passione, il gossip

Morgan paparazzato con la nuova fidanzata: quanta passione. Il gossip sul musicista impazza prima di The Voice

Tana per Morgan. Il musicista, che a breve tornerà sul piccolo schermo nei panni del coach a The Voice of Italy, pare proprio che sia tornato a respirare i sussulti dell’amore. Il gossip, riportato da Tabloit.it, divampa. Il magazine online ha pizzicato Marco Castoldi in compagnia di una bellissima mora in quei di Milano e dalle foto ‘rubate’ la passione sembra ardere davvero intensamente, facendo pensare in tutto e per tutto a una nuova fidanzata. Dalle istantanee infatti emergono baci, tenerezze e abbracci che non sembrano lasciare dubbi: poca amicizia e molto amore. Il nome di Morgan torna dunque alla ribalta della cronaca rosa, dopo che nei giorni scorsi era già finito al centro di numerosi sussurri a causa delle dichiarazioni di Asia Argento (rilasciate prima a Live – Non è la d’Urso, poi a Fanpage.it) e di Jessica Mazzoli (rilasciate all’interno della Casa del Grande Fratello).

Il musicista pizzicato con una mora misteriosa a Milano: baci appassionati e cena romantica

Tabloit.it ha pizzicato Morgan a Milano, in zona Brera, dove ha consumato una cena molto ‘intima’ con una misteriosa mora. “Solo amici? Macché: possiamo rivelarvi che Morgan e la sua amica speciale hanno passato buona parte della serata a baciarsi appassionatamente”, si legge sul magazine che supporta la news con tanto di scatti eloquenti. Alcuni anche del post cena, quando i due hanno lasciato insieme il locale, accompagnati dall’autista.

Jessica Mazzoli e Asia Argento, le dichiarazioni su Morgan

Morgan si sta preparando a sbarcare nella nuova edizione di The Voice (in partenze il 23 aprile) e nel frattempo continua a essere chiacchieratissimo per via delle dichiarazioni rilasciate da Asia Argento e Jessica Mazzoli, entrambe sue ex ed entrambe madri delle sue figlie. Dal legame con Asia è nata Anna Lou, da quello con Jessica è nata Lara. Sia la cantante sia l’attrice hanno descritto Castoldi non proprio come un padre modello nelle loro recenti esternazioni.