Asia Argento piange dalla d’Urso: le parole su Corona

Asia Argento a Live-Non è la d’Urso: perché l’attrice ha pianto in diretta

Momento di commozione per Asia Argento a Live-Non è la d’Urso. L’attrice non è riuscita a trattenere le lacrime nel salotto di Barbara d’Urso. La figlia d’arte si è sottoposta al “tutti contro uno”, durante il quale ha ricevuto critiche da parte di Gianluigi Nuzzi, Lory Del Santo, Serena Grandi, Alessandro Cecchi Paone. Al centro del dibattito le accuse a Weinsten e quelle di Jimmy Bennett. Rievocare certe vicende non è stato facile per Asia, che è letteralmente scoppiata a piangere durante il confronto con gli opinionisti del programma. E la padrona di casa prima ha procurato un fazzoletto alla sua ospite, poi è corsa ad abbracciarla per confortarla.

Le nuove dichiarazioni di Asia Argento su Fabrizio Corona

Nel corso dell’ospitata a Live-Non è la d’Urso, Asia Argento ha pure parlato della sua storia d’amore con Fabrizio Corona. Che tanto storia non è stata: a detta della star, la liason con l’ex re dei paparazzi è stata piuttosto fugace. “Non ritengo Corona una persona cattiva, però ha ingigantito le cose. Ad esempio non ho mai fatto l’amore con lui sul tavolo: lui lavora molto di fantasia, si immagina in una maniera particolare. Se non avesse chiamato i paparazzi nessuno ne avrebbe parlato. Ad ogni modo mi dispiace per quello che sta succedendo, mi dispiace soprattutto per suo figlio Carlos”, ha detto l’Argento.

Cecchi Paone punta il dito contro Asia Argento e Corona

E quando Alessandro Cecchi Paone ha criticato Asia Argento per il suo rapporto con Fabrizio Corona, l’attrice ha replicato tra le lacrime: “Sono una persona molto sola, anche se sono stati solo tre giorni quei tre giorni mi hanno fatto bene”.