Giuseppe Giofrè si svela su Maria, Jennifer Lopez, Lil Jolie, l’amore

Giuseppe Giofrè è attualmente impegnato come giudice nel Serale di Amici di Maria De Filippi, per il secondo anno consecutivo. Insieme a Cristiano Maglioglio e Michele Bravi, il ballerino esprime le sue preferenze durante le esibibizioni degli allievi e anche durante i ballottaggi. Ora il giudice si svela in una lunga intervista per Vanity Fair, dove parla della sua infanzia, del suo lavoro, dell’amore e svela dei retroscena su Maria De Filippi e Jennifer Lopez

Nel corso della puntata del Serale di sabato 29 marzo 2024, secondo le anticipazioni, la conduttrice presenta il libro di Giuseppe, intitolato Stidda. La stidda (stella) di Giofrè il suo nonno materno. Non ha vissuto un’infanzia semplice a causa di alcuni ragazzini che l’avevano preso di mira. Alcuni di loro oggi gli scrivono su Instagram per fargli i complimenti: “Sono contento che alcuni siano cresciuti e siano più aperti mentalmente”, spiega.

Ricorda i suoi Carrera bianchi, distrutti da un ragazzo che gli aveva tirato uno schiaffo. Ebbene Giofrè conserva ancora quegli occhiali da sole, che hanno segnato una delle scene più brutte che abbia mai vissuto. Giuseppe non parlava molto del bullismo che affrontava e questo col senno di poi ha capito che è stato un errore: “Ho avuto la fortuna di sopravvivere a quello che mi è successo, ma non vale così per tutti”.

Oggi Giuseppe Giofrè di Amici è un uomo realizzato che ha a che far con star mondiali, come Jennifer Lopez, con cui ha un rapporto anche a livello personale. La cantante rappresenta oggi l’artista che più tiene a lui in questo momento e svela:

“Sì, ci sentiamo e mi invita spesso alle cene che fa a casa sua e ai pranzi di Natale. È un’artista completa e molto professionale che mi ha insegnato tanto”

Anche con Taylor Swift ha lavorato molto in passato. La star che sta registrando numeri da record ha anche consegnato a Giuseppe il Video Music Awards. Il ballerino si dice dispiaciuto di non essere in tour con lei questa estate. Dopo Amici, Giofrè sa già che ripartirà per Los Angeles, in quanto c’è la possibilità che vada in tour di nuovo con Jennifer Lopez.

Giuseppe Giofrè ad Amici: De Filippi, Malgioglio e Lil Jolie

Partecipare come giudice al Serale di Amici per Giuseppe rappresenta un percorso molto importante:

“È una bellissima chiusura del cerchio, considerando che sono passato da allievo a professionista e ora sono un giudice. È sempre bello tornare ad Amici e portare ai ragazzi i consigli che ho imparato nel corso della carriera”

In questa fase dell’intervista, Giuseppe parla di quanto accaduto a Lil Jolie nel corso della prima puntata del Serale. La cantante ha avuto un momento di sconforto e una crisi di panico quando si trovava al ballottaggio, a rischio eliminazione. Ecco cosa dichiara al riguardo Giofrè che ha assistito alla scena dal vivo:

“Questa è una caratteristica della generazione di oggi? No, perché episodi del genere c’erano anche quando Amici l’ho fatto io. Anche Gerardo Pulli ha avuto dei momenti di down, ma è riuscito a sconfiggerli e ad andare avanti esattamente come è successo a me”

Intanto, il ballerino ricorda quando ha dovuto ballare con un sacco sulla testa su richiesta di Alessandra Celentano quando era un allievo. La storica professoressa di danza credeva che i complimenti del pubblico fossero di più legati al bel viso di Giuseppe. In quella circostanza, Giofrè non ha visto il gesto della Celentano come un qualcosa che poteva fermarlo.

Anzi, la lezione data dall’insegnante gli ha dato ancora più grinta. E anche nella vita di tutti i giorni, lontano dal palcoscenico, Giuseppe cerca di dimostrare che c’è altro oltre alla bellezza. La cosa che teme, infatti, è che le persone si soffermino solo su quello.

Per quanto riguarda Maria De Filippi, Giofrè assicura che “è proprio così come appare in tv: basta guardarla per avere tutte le risposte”. Nel suo piccolo, con Malgioglio e Bravi, è riuscito a stare accanto alla conduttrice lo scorso anno, quando è morto Maurizio Costanzo, facendola anche sorridere.

Con Malgioglio forma una coppia davvero molto simpatica. Questo perché si trovano benissimo insieme. Giofrè assicura di trattare il cantante con grande rispetto e di imparare ogni volta tante cose da lui.

Giuseppe Giofrè e l’amore: oggi è single

In questa intervista, il ballerino parla anche della sua vita sentimentale, come fa anche nel suo libro Stidda. Ha preso consapevolezza della sua sessualità intorno ai 20 anni e non ha mai dubitato di ciò che è, anche perché ha poi vissuto in America, luogo che l’ha aiutato molto in questo. Inoltre, assicura che le sue scelte amorose in famiglia non sono mai state un problema.

Il primo bacio a un uomo l’ha dato a 18 anni, “ma era una cosa molto innocente”. Ha avuto in passato una relazione tossica con un suo collega, Adam. Per quest’ultimo stava rinunciando a delle opportunità, ma poi ha capito quanto sia importante pensare anche alle proprie esigenze. Si è messo per la prima volta al primo posto proprio dopo la vittoria ad Amici.

Oggi Giuseppe Giofrè si definisce “single e felice”. Infine, il ballerino conclude questa intervista dicendosi grato alla vita in generale e a tutti coloro che gli sono stati vicino e con cui ha collaborato.